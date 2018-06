Elezioni in Slovenia | vincono i conservatori anti-migranti

huffingtonpost

(Di lunedì 4 giugno 2018) L'ex premier conservatore Janez Jansa e il suo Partito democratico sloveno (SDS), che sono su posizioni-migre alleati del leader nazionalista ungherese Viktor Orban, hanno vinto lepolitichecipate in.Come ha reso noto la commissione elettorale, dopo lo spoglio del 98% delle schede, al partito democratico sloveno (SDS) di Jansa è andato il 25% dei voti e 25 deputati sul totale di 90.Al secondo posto la Lista di Marjan Sarec, l'ex attore e comico che si presentava per la prima volta a una consultazione elettorale, con il 12,6% e 13 deputati. Seguono i socialdemocratici (SD) con il 9,9% e 10 deputati, e il Partito del centro moderno (SMC) del premier uscente Miro Cerar al quale è andato il 9,7% e 10 deputati.Nel piccolo Paese ex jugoslavo confinante con l'Italia si conferma in tal modo il trend che nell'Europa centrorientale, e non solo, vede ...