Ecofuturo 2018 | CIB porta a Bruxelles le doppie colture del Biogasdoneright® con focus

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il CIB sarà acon l’organizzazione diper presentare (6 giugno alle ore 15:00, Sala Altiero Spinelli) la quinta edizione di, il festival delle eco-tecnologie che si terrà dal 18 al 22 luglio al Fenice Green Energy Park di Padova. Il titolo dell’edizione“CIODUE: come rimetterla in equilibrio tra cielo e terra” è indicativo dei contenuti, che verteranno sul riequilibrio dell’anidride carbonica, illustrando strumenti innovativi per favorirne la cattura e lo stoccaggio. In questo processo l’agricoltura gioca un ruolo fondamentale. Il CIB interverrà presentando l’imnza delleper un’agricoltura fatta bene secondo il modellocon unsulla canapa, come coltura di integrazione interessante e innovativa per costruire nuovi modelli organizzativi e produttivi per la bioeconomia. Al Parlamento Europeo su questo tema ...