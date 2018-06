“Ecco quanto guadagna il pubblico in studio” Rai e Mediaset | fuori le cifre | la

caffeinamagazine

: Pensioni, Flat tax, reddito di cittadinanza: ecco quanto costa il piano per le riforme - Corriere : Pensioni, Flat tax, reddito di cittadinanza: ecco quanto costa il piano per le riforme - MakyCore : RT @carmentpf: @pbecchi Basta guardare la7 per un solo giorno x rendersi conto di quanto sia parziale l'informazione di tutti i media. Di s… - WinterLongSan : RT @marattin: Chi ci guadagna e quanto dalla “flat tax” (che poi sono due aliquote, 15% e 20%) del governo M5S-Lega? Ecco qui (fonte dati:… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) La televisione non è fatta solo di conduttori. Da tempo, per dire, e in diverse trasmissioni diventate più che altro salotti, ci sono anche gli opinionisti. Il ruolo, lo dice la parola, è quello di dare la propria opinione su fatti che spaziano a seconda degli argomenti trattati. Dal gossip spiccio alla cronaca nera, passando per la politica e l’attualità. In quasi tutti i programmi, invece, quindi anche nei game show e nei reality, c’è il. Il più delle volte non interviene, non è ‘parlante’, si limita ad applaudire e in alcune trasmissioni è facile accorgersi che ci sono facce viste e riviste. Quello che invece non è noto a tutti è che spesso queste persone che assistono in diretta o alla registrazione di quello o quell’altro programma, oltre a divertirsi, vengono anche pagate. C’è anche chi lo fa solo per passare il tempo, certo, ma ...