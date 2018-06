Ecco le novità delle offerte Vodafone Special Minuti 30 | 20 e 10 Giga

Fca - Ecco il piano industriale 2018-2022. Tutte le novità marchio per marchio : Sergio marchionne risponderà alle domande di giornalisti e analisti finanziari solo alla fine della giornata dedicata alla presentazione del nuovo piano industriale 2018-2022 di FCA: il suo intervento avverrà a borse chiuse, per evitare indesiderate ripercussioni sul titolo (che stamane viaggiava verso i massimi storici). Tuttavia, una prima risposta marchionne l’ha già data col suo abbigliamento: stamane il manager italocanadese ha aperto i ...

Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3 : Ecco dove potete già preordinarli insieme alle altre novità : Sono stati presentati da poco, eppure è già possibile trovare Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3 in prevendita. Scoprite dove e quali sono i prezzi. L'articolo Xiaomi Mi 8 e Xiaomi Mi Band 3: ecco dove potete già preordinarli insieme alle altre novità proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 : Ecco Tutte Le Novità : MIUI 10 ufficiale: sempre più AI, migliore multitasking, modalità alla guida e smart home. Ecco Tutte le Novità dell’interfaccia MIUI 10 per gli smartphone Xiaomi. Scopriamo la nuova MIUI 10: più moderna, veloce e ricca di AI MIUI 10 Come ampiamente previsto, nella mattina di oggi è stata presentata anche la nuova interfaccia MIUI 10 per gli smartphone […]

Espulsione retrospettiva ai Mondiali - cos’è?/ La novità in Russia contro il gioco violento : Ecco come funziona : Ai Mondiali 2018 sbarca l'Espulsione retrospettiva: una novità secondo cui un arbitro potrà espellere un calciatore per condotta violenta anche tanti minuti dopo l'avvenuto fallo(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 23:30:00 GMT)

Apple - tutto pronto per la WWDC 2018 : Ecco quali potrebbero essere le novità in arrivo : Uno degli appuntamenti più importanti nel calendario di Apple è la WWDC (Worldwide Developer Conference): si tratta dell’evento annuale di Apple per gli sviluppatori di software, dove l’azienda fa alcuni degli annunci più importanti dell’anno. Apple comincerà la settimana che va dal 4 all’8 giugno con l’annuncio degli aggiornamenti più importanti per i software di Mac, iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV e altri dispositivi. potrebbero esserci ...

Amazon Prime Video - Ecco le novità in arrivo a giugno : Molto sport nel giugno di Amazon Prime Video, con il format All or Nothing che ci porta dietro le quinte di squadre come gli All Blacks nel mondo del rugby e i Dallas Cowboys in quello del football. E poi nuove serie originali come Dietland, sul mondo delle apparenze, e Cloak and Dagger dall’universo dei supereroi Marvel. In più nuove stagioni per Goliath e Preacher, All or Nothing: New Zealand All Blacks – disponibile dal 1° ...

Calciomercato - novità a sorpresa su Balotelli : Ecco i club in pole per Super Mario : Balotelli può considerarsi forse il migliore attaccante italiano, Super Mario è tornato grande protagonista anche con la maglia della Nazionale ed adesso è pronto a tornare in Italia, Calciomercato caldissimo nelle ultime ore. Noto il contatto con la Roma, così come l’incontro con la Fiorentina quest’oggi la Gazzetta dello sport parla anche di altre due pretendenti a Balotelli: Genoa e Parma. club senz’altro con budget inferiori dal punto di ...

'È la prima volta'. Dopo il royal wedding - riEcco Pippa. Ma stavolta con una 'novità': è sbarcata agli Open di Francia, al famoso torneo di tennis Roland Garros, e oltre a sfoggiare un abito molto più carino, sta invadendo le pagine della cronaca rosa

“In pubblico è la prima volta”. Dopo il royal wedding - riEcco Pippa Middleton. Ma stavolta con una ‘novità’ che non è passata inosservata : Diciamolo pure: al royal wedding di Harry e Meghan Markle Pippa Middleton non ha certo brillato come al matrimonio della sorella Kate. Era il 29 aprile 2011 e il mondo si accorgeva della sua esistenza (e del suo lato b passato alla storia). Pippa era la damigella d’onore e tutto il mondo è rimasto imbambolato quando l’ha vista entrare sorreggendo lo strascico della sposa, poi diventata duchessa di Cambridge. Da quel momento i ...

Champions League 2018/2019 - Ecco le FASCE : novità clamorose - si accende una grande speranza per la Roma! : Si delinea il quadro della Champions League 2018/2019, in vista del sorteggio degli 8 gruppi del prossimo 30 Agosto a Monaco. Un appuntamento attesissimo per le quattro italiane che hanno conquistato il “pass” per la partecipazione a un’edizione che si prospetta molto competitiva: Juventus, Napoli, Roma e Inter. Sarà la corsa a detronizzare il Real Madrid dopo le tre Champions League consecutive e la grande rivoluzione di ...

XFactor - novità in arrivo : Ecco chi potrebbe prendere il posto di Manuel Agnelli e Levante : L'annuncio ufficiale ancora non c'è, ma stando alle indiscrezione trapelate sulla stampa Lodo Guenzi e Asia Argento sarebbero pronti a fare il loro ingresso nella giuria di X Factor. Le new entry nel ...

Bollo auto : per chi non paga niente revisione - Ecco tutte le novità 2018 : In tema di Bollo auto e revisione ci sono una serie di novità: la prima riguarda proprio l’introduzione di un certificato di revisione reso obbligatorio dal dm 214/2017, in attuazione della direttiva europea 2014/45. Tale documento contiene dati come: il numero e la targa del telaio, la lettura del contachilometri, il luogo e la data del controllo, la categoria del veicolo, le carenze individuate, il risultato del controllo tecnico, numero dei ...

Cambiano durata e orari di tutti i PPV WWE : Ecco le novità a partire da Money in the Bank : La WWE ha reso noto un cambiamento riguardante la durata e gli orari di tutti i PPV che entrerà in vigore da Money in the Bank in poi La WWE torna alle origini! La federazione di Stamford ha reso noto, tramite un comunicato ufficiale, che a partire da Money in the Bank, tutti i PPV WWE inizieranno alle ore 19 della costa est americana, ovvero le ore 01:00 di notte in Italia. Inoltre i 4 PPV principali potranno durare fino a 5 ore, mentre gli ...