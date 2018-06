Ecco il nuovo Sole 24 Ore | non un restyling ma una riforma radicale

Fattorini del food delivery - Ecco il primo dossier lavoro del nuovo governo : Milano, presidio a Palazzo Marino dei Fattorini del food delivery (Claudio Furlan – LaPresse) I Fattorini delle consegne del cibo a domicilio sono il primo dossier a finire sul tavolo del neoministro del lavoro, Luigi Di Maio. Una delegazione di Riders Union Bologna, il sindacato autonomo dei cicloFattorini del capoluogo emiliano, è stata ricevuta al dicastero di via Veneto per discutere delle condizioni di lavoro e delle rivendicazioni ...

Le due leonesse del tennis mondiale di nuovo di fronte. Ecco cosa si giocano : ... considerando che soltanto Martina Navratilova e Chris Evert sono forse riuscite a diventare davvero amiche, ma tutte le altre grandi antagoniste dello sport non hanno mai appianato quell'istintiva ...

Ecco chi è Elisabetta Trenta - il nuovo ministro della Difesa : Al Ministero della Difesa è arrivata Elisabetta Trenta. Sarà lei a guidare il dicastero che si occuperà principalmente delle nostre Forze Armate. Ma chi è la pentastellata che prenderà il posto della Pinotti? Laureata in scienze politiche, con il grado di capitano della riserva selezionata dell'Esercito, ha svolto diverse missioni all'estero. Suo marito, come riporta laStampa, è capitano dell'Esercito ma è anche vice direttore del master in ...

Accoglienza dei migranti - Salvini : "Una sforbiciata a quei 5 miliardi" Nuovo governo - Ecco i primi annunci : In attesa del giuramento del Nuovo governo previsto per oggi, qualcuno si porta avanti con il lavoro. Il neoministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato: "Vorrei dare una bella sforbiciata a quei 5 miliardi di euro, che mi sembrano un po' tantini". Segui su affaritaliani.it

Ecco il G305 Lightspeed Wireless Gaming Mouse : il nuovo mouse da gioco di Logitech : Sbarca in Italia il nuovo Logitech G305 Lightspeed Wireless Gaming mouse targato Logitech G, un mouse da gioco di ultima generazione che punta ad offrire un'incredibile esperienza di Gaming in un design pratico e resistente. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale: Per un'esperienza di gioco più pratica e sempre reattiva, rispetto a quella offerta dalla maggior parte dei mouse cablati, il nuovo G305 di Logitech G utilizza l'esclusiva ...

Miur - news 1/6 : Marco Bussetti è il nuovo Ministro - Ecco come supererà la Buona scuola : Oggi 1 giugno 2018, pare che il Governo Lega-M5S ce l’abbia fatta, e al Miur arriverà al posto di Valeria Fedeli, Marco Bussetti. Bussetti è un simpatizzante leghista, laureato il Scienze e Tecniche della attività motorie preventive e adattate. Da lui ci si aspetta la realizzazione del programma per la scuola previsto dal contratto giallo-verde, […] L'articolo Miur, news 1/6: Marco Bussetti è il nuovo Ministro, ecco come supererà la ...

Ecco il nuovo titolo VR di Insomniac Games : Senza dubbio il nuovo Spider-Man è un grosso progetto sul quale Insomniac Games deve dare il massimo ma questo non vuol dire che lo studio non abbia altri titoli in cantiere. Come riporta Gamingbolt è stato appena rilasciato un video dal titolo "Reclaim Your World" in cui gli sviluppatori parlano della loro evoluzione partendo dagli albori dello studio. Inoltre la parte finale del video fa da teaser per un misterioso titolo sci-fi VR per Oculus ...

Nuovo incarico a Conte. Giurerà domani. Ecco la lista dei ministri : Gli aggiornamenti ora per ora 21.40 Nuovo incarico a Conte, giurerà domani alle 16 Sergio Mattarella ha conferito nuovamente a Giuseppe Conte l'incarico di formare il governo. Conte ha accettato e presentato la lista dei ministri. Giurerà domani alle 16 21.30 Salvini: "Abbiamo lavorato tanto. Speriamo non ci siano sorprese" "Ci abbiamo lavorato tanto. Speriamo non ci siano sorprese". Così il ...

Premier League - Nike punta sul Merlin : Ecco il nuovo pallone 2018-2019 : La stagione si è appena conclusa, ma in Premier League guardano già alla prossima. E’ stato infatti presentato il pallone Nike che sarà utilizzato nella stagione 2018-2019 e che vedremo tra i piedi di stelle del calibro di Harry Kane. Raheem Sterling ed Eden Hazard. Lo spettacolo nel massimo campionato inglese non manca mai e […] L'articolo Premier League, Nike punta sul Merlin: ecco il nuovo pallone 2018-2019 è stato realizzato da ...

Honda - Ecco il nuovo Forza 125 YM2018 : Grazie a un discreto ma profondo restyling Honda Forza 125 ha un look contemporaneo ancora più accattivante. Il parabrezza è ora regolabile elettricamente, gli indicatori di direzione sono a LED come il resto...

Juventus - assalto a Busquets : Ecco chi è il nuovo obiettivo bianconero : Juventus, assalto A Busquets- La Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Oriol Busquets, giovane talento classe 1999, attualmente in forza al Barcellona. Come riporta l’odierna edizione di “Mundo Deportivo“, il giocatore, con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2018, sarebbe un chiaro obiettivo bianconero. STAGIONE SFORTUNATA, MA TANTA QUALITA’ Una stagione caratterizzata […] L'articolo Juventus, ...

Panchina Cagliari - addio ufficiale con Diego Lopez : Ecco il nuovo allenatore : Panchina Cagliari – “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con affetto per il lavoro svolto in questi mesi. Con dedizione e professionalità, trasmettendo alla squadra il suo forte attaccamento ai colori rossoblù, Lopez ha saputo infondere al gruppo fiducia nei propri mezzi, la voglia di non arrendersi, contribuendo a condurre il Cagliari alla conquista della permanenza nella massima serie. Il rapporto con ...

Le elezioni anticipate hanno un costo : Ecco quale sarebbe il prezzo per il nuovo Governo : ... dunque tornando a votare il 29 luglio o a settembre i costi ammonterebbero a 800 milioni di euro in tutto per questo 2018 caratterizzato dall'incertezza politica più totale. Ora non resta che ...

Motorola One Power : Ecco il nuovo smartphone firmato Motorola con notch e Android One : Motorola One Power dovrebbe essere il nuovo smartphone in arrivo dalla casa alata, senza Moto: notch, Android One e un design in linea con il mercato attuale. L'articolo Motorola One Power: ecco il nuovo smartphone firmato Motorola con notch e Android One proviene da TuttoAndroid.