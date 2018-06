E i soldi per tasse | pensioni e Ilva?

[La polemica] Caro Renzi - la smetta con le conferenze in giro per il mondo. E' pagato con i nostri soldi per fare il Senatore : Io davvero non capisco se dopo aver tuonato contro la Casta e i vitalizi si possa andare a raccontare che mentre sei pagato dallo Stato per fare un lavoro, te ne vai in giro per il mondo retribuito ...

[La polemica] Caro Renzi - la smetta di fare conferenze in giro per il mondo. E' pagato con i nostri soldi per fare il Senatore : Ma proprio questo paragone spiega l'errore: tutti questi ex uomini di Stato iniziano la loro attività di confeRenzieri remunerati quando smettono di partecipare alla politica attiva. Renzi - invece - ...

«Gessica Notaro una furba che ha usato la tv per far soldi» : Selvaggia Lucarelli diffonde il commento choc : di Alessia Strinati Selvaggia Lucarelli pubblica sul suo profilo social un commento di cattivo gusto su Gessica Notaro e in rete si scatena la polemica. Gessica, tristemente famosa per essere stata ...

Valderice - Coppola : Bene la firma del decreto per i soldi di Birgi : 'La firma del decreto regionale per il nuovo co-marketing è un segnale positivo per la nostra economia. Va sottolineato l'impegno ed il senso di responsabilità delle Amministrazioni Comunali, come quella Valderice, che hanno creduto e credono nel rilancio di questo fondamentale volano di ...

Fa spese al supermercato per 43mila euro con i soldi di un'altra persona : Reggio Emilia, 1 giugno 2018 - Pagare la spesa con i soldi degli altri. Una bella prospettiva, in un mondo immaginario; divenuta improvvisamente realtà per una donna di Castelnovo Sotto , involontaria ...

Non ha i soldi per mangiare - evade dai domiciliari e arriva fino al carcere a piedi : Stava scontando una pena ai domiciliari, ma la disperazione ha preso il sopravvento anche sulla ragione: un 49enne di Nola, con alle spalle una sfilza di reati, ha scelto coscientemente di farsi arrestare pur di mettere...

Governo - Santanchè : “Nessuna fiducia per dare soldi a chi sta sul divano. Questo non è cambiamento - si torna indietro” : “daremo fiducia al Governo sui provvedimenti previsti dal programma del centro-destra ma non certo per dare soldi a chi sta sul divano”, così Daniela Santanchè intervistata questa mattina alla presentazione della mobilitazione nazionale indetta da Fratelli d’Italia con una raccolta firme per promuovere la Repubblica Presidenziale. “Questo non è il Governo del cambiamento, solo 5 donne su 18 ministri e un solo ministero ...

Chloe Ferry ha una risposta top per Sam Gowland che insinua che stia con lui per i suoi soldi : Go Chloe The post Chloe Ferry ha una risposta top per Sam Gowland che insinua che stia con lui per i suoi soldi appeared first on News Mtv Italia.

Neo governo - Di Maio : 'Punirò chi delocalizza'. Salvini : 'Dimezzo i soldi per i migranti' : Una volta invocava le ruspe adesso può fare molto di più, come promette: 'Ho già parlato con il ministro dell'Economia. Gli ho detto che bisogna prestare attenzione ai 5 miliardi di euro che ...

Il Ruanda paga 34 - 5 milioni all'Arsenal per diventarne lo sponsor. Coi soldi di Londra : è polemica sull'accordo di sponsorizzazione del governo del Ruanda con l'Arsenal per promuovere il turismo nel Paese africano: il contratto, firmato il 23 maggio, prevede che sulla maglia dei Gunners venga esposta la scritta "Visit Ruanda" (visita il Ruanda, ndr) per i prossimi tre anni in cambio di 34,5 milioni di euro, secondo quanto riferito dal Mail on Sunday. I conservatori britannici hanno accusato il presidente ...

Maltratta e minaccia la madre per avere i soldi per la droga : TERZIGNO. Maltratta e minaccia la madre per costringerla a dargli i soldi per la droga, 35enne in manette. I Carabinieri della Stazione di Terzigno hanno tratto in arresto un 35enne del luogo già noto ...

Un posto al sole anticipazioni : LUCA chiede soldi a FRANCO. Per fuggire? : Già sappiamo che nel futuro di Un posto al sole ci sono scene con LUCA Grimaldi (Marco Basile) e Anita Falco (Ludovica Bizzaglia) intenti a prendere un aereo. Cosa succederà affinché si arrivi a questa svolta? Le nuove anticipazioni, relative agli episodi in onda nella prima decade di giugno, iniziano a darci un’idea di come potrebbero mettersi le cose… Andando con ordine, nelle attuali puntate di Upas si è diffusa la notizia che ...

ALLARME TERRORISMO/ soldi e carcere - i fili da spezzare per colpire i jihadisti : Dopo l'attentato di Liegi è opportuno riflettere su come poter limitare la minaccia del TERRORISMO jihadista, anche con interventi nelle carceri. SOUAD SBAI