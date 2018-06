Uefa - Due turni a Guardiola : Due giornate di squalifica a Pep Guardiola “per condotta impropria”, un turno a porte chiuse per lo Zenit San Pietroburgo per il comportamento razzista dei suoi tifosi. Sono le decisioni assunte oggi dalla commissione disciplinare dell’Uefa che ha sanzionato il tecnico del Manchester City con due giornate di stop (di cui una con la condizionale) per il comportamento scorretto nei confronti dell’arbitro Mateu Lahoz alla ...

Due turni di stop al laziale Patric : Due turni di squalifica al laziale Patricio Gabarron, meglio noto come Patric, sono stati decisi dal giudice sportivo della Serie A dopo le partite dell'ultimo turno di campionato. Il giocatore, in ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Avellino - campo squalificato per Due turni in attesa del ricorso. Gara-2 a rischio : Non è un bel momento per la Sidigas Avellino. La sconfitta di ieri sera contro la Dolomiti Energia Trentino rischia di avere conseguenze più gravi del previsto. Gli irpini hanno perso il fattore campo nella Serie di quarti di finale ed ora devono inseguire; oggi, ancora, è arrivata la decisione del giudice sportivo che ha inflitto ad Avellino la squalifica del palazzetto per due turni. La decisione è arrivata in seguito alle intemperanze del ...

Giudice sportivo : cori dei tifosi contro Iuliano - Inter multata. Due turni a Zukanovic - uno a Gasperini : Nessuno ha dimenticato quella partita e quel contatto in area. Figuriamoci i tifosi dell'Inter, direttamente coinvolti in uno degli episodi più polemici e controversi della storia del nostro calcio. ...

Juve e Napoli - sì alle gare in contemporanea negli ultimi Due turni : Juve e Napoli, sì alle gare in contemporanea negli ultimi due turni negli ultimi due turni di campionato le gare di Juve e Napoli si giocheranno in contemporanea. Lo ha deciso la Lega di Serie A, accogliendo in parte la richiesta degli azzurri per la lotta scudetto. Nel dettaglio il provvedimento però non riguarderà solo […]