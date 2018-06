Ducati | la doppietta storica e la triste festa

Lorenzo-Dovi : Ducati - che doppietta al Mugello : V ittoria e addio annunciato: la cronaca del weekend al Mugello si può sintetizzare in breve per la Ducati che, nel Gp di casa, chiude con una doppietta da urlo marcata Lorenzo e Dovizioso per poi fare i conti con le parole di ...

Macché Mugiallo - chiamatelo Mu…rosso : doppietta Ducati nel Gp d’Italia - Lorenzo beffa Dovi e Rossi : Il Mugello si tinge di rosso: doppietta Ducati al Gp d’Italia, Lorenzo trova la sua prima vittoria in rosso, sul podio anche Dovizioso e Rossi Uno scenario da brividi: frecce tricolore in cielo e Inno di Mameli a pochi minuti dalla partenza del Gp d’Italia. Con Valentino Rossi in pole position al Mugello tutto ha avuto un sapore diverso, speciale. Il Dottore però, una volta spenti i semafori, che hanno dato il via ufficialmente alla ...

MotoGp – Terminate le Fp4 : doppietta Ducati nelle Fp4 di Le Mans - scivolata per Valentino Rossi [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella quarta sessione di prove libere del Gp di Francia Diverse cadute in pista questo pomeriggio sul circuito di Le Mans, durante la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp di Francia. Tra i piloti scivolati c’è anche Valentino Rossi (QUI il VIDEO) che non ha riportato gravi conseguenze, tornando presto ai box ed in pista su una nuova moto. E’ Andrea Dovizioso il più veloce nel pomeriggio ...