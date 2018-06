DSLR Camera HD Professional consente di sfruttare al massimo la fotocamera dello

tuttoandroid

(Di lunedì 4 giugno 2018)HD(Lite) è un'applicazione che permette dialla fotodi smartphone e tablet con opzioni per il controllo manuale tipiche di una fotoe. In modalità burst lo strumento offre la possibilità di creare stop motion o video time lapse scattando foto in sequenza con un intervallo regolabile. L'articoloHDdialla fotosmartphone proviene da TuttoAndroid.