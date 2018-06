Droga | 22 arresti | in manette anche capo ultras Milan e steward Inter

Blitz antiDroga della polizia milanese - due gli arresti eccellenti : in manette il capo ultras del Milan : La polizia di Milano ha arrestato 22 persone coinvolte in un traffico di droga, in manette anche il capo ultras del Milan e il responsabile degli steward dell’Inter Ventidue arresti, tra cui due personaggi eccellenti legati a Milan e Inter. E’ questo il bilancio del Blitz condotto dalla polizia Milanese che ha portato in manette anche Luca Lucci, capo ultras del club rossonero, e Massimo Mandelli, responsabile degli steward della ...

Fiumi di Droga in costiera amalfitana : maxi blitz all'alba - 22 arresti : Dalle prime ore dell'alba, i carabinieri della Compagnia di Amalfi hanno in corso una vasta operazione di polizia giudiziaria, che interessa diversi Comuni della costiera amalfitana, del Salernitano e ...

Carabinieri - due arresti per Droga a Modica bassa : Modica bassa sicura: 2 arresti dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Un 22enne e un 26enne trovati in possesso di droga.

Salerno - nessuno scrupolo quando si tratta di comprare Droga : col passeggino dallo spacciatore. 17 arresti : La Polizia di Stato di Salerno ha smantellato un giro di spaccio rivolto prevalentemente ai giovani e che si svolgeva sul lungomare di Salerno, luogo di tradizionale frequentazione di famiglie, giovani e bambini. Diciassette gli arresti disposti dalla Procura di Salerno, nei confronti di cittadini in maggioranza gambiani. Nel video, tra i clienti, anche una persona che si ferma a comprare droga con un passeggino. L'articolo Salerno, nessuno ...

Giro spaccio di Droga a Rende - due arresti : Due giovani, rispettivamente di 23 e 24 anni, sono stati arrestati e posti ai domiciliari dai carabinieri della Compagnia di Rende e del 14/mo battaglione Carabinieri Calabria, in esecuzione di un'...

Terni - 20 chili di Droga nella moto : 4 arresti : Terni Per realizzare un'efficace attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti, il Comando Provinciale Carabinieri di Terni mette costantemente in campo servizi sia in divisa che ...

Bangladesh : oltre 100 arresti in vasta operazione antiDroga : Bangladesh: oltre 100 arresti in vasta operazione antidroga Bangladesh: oltre 100 arresti in vasta operazione antidroga Continua a leggere L'articolo Bangladesh: oltre 100 arresti in vasta operazione antidroga proviene da NewsGo.

Napoli - e non solo - : blitz antiDroga - 29 arresti : Alloggi dell'edilizia popolari usati come supermarket di cocaina, eroina, hashish e pasticche. I pregiudicati avevano esteso il loro business anche a Verona, Terni, Reggio Emilia, Ferrara e Bari -

Operazione antiDroga a Modica - 10 arresti : Modica - Dalle prime luci dell'alba è in corso un'Operazione di Polizia Giudiziaria condotta dai Carabinieri della Compagnia di Modica, con l'ausilio dei militari dei Comandi Provinciali di Ragusa e ...

