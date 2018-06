Dragon Quest XI - prova

Android P arriverà prima su questi smartphone con chipset SnapDragon : Qualcomm aiuterà i produttori di smartphone ad aggiornare più velocemente alla versione Android P i loro smartphone con chipset Snapdragon: ecco perché e quali nello specifico.Proprio oggi Qualcomm ha annunciato una partnership con Google che renderà più semplice la vita dei produttori di smartphone che devono aggiornare i loro dispositivo alla prossima versione software Android P 9.0.Android P 9.0: se possedete uno smartphone con questi chipset ...

La versione PS4 di Dragon Quest XI : Echi di un'Era Perduta si mostra in un video di gameplay : Come probabilmente molti di voi sapranno, Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta è stato annunciato per il mercato europeo sul finire del mese di marzo. Il titolo, undicesimo capitolo della serie creata da Yuji Horii insieme al character designer Akira Toriyama e il compositore Koichi Sugiyama, sbarcherà a settembre su PS4 e PC.Oggi, grazie alla segnalazione di Push Square, possiamo dare uno sguardo a ben 17 minuti di video gameplay di Dragon ...

Dragon Quest XI : I Bonus Pre-Order dell’edizione PS4 USA : Square Enix ha ufficialmente annunciato tutti i Bonus Pre-Ordine dell’edizione Nordamericana di DRAGON QUEST XI Echi di un’Era Perduta, scopriamo insieme di cosa si tratta. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord DRAGON QUEST XI: I Bonus statunitensi Tutti i giocatori residenti in Nord America che prenoteranno DRAGON QUEST XI, riceveranno i seguenti Bonus tramite ...

Final Fantasy Brave Exvius festeggia la prossima uscita di Dragon Quest 11 : Dopo l'annuncio dell'uscita di Dragon Quest 11: Echi di un'era perduta su PlayStation 4 e Steam il 4 settembre 2018, Square Enix Ltd. oggi ha annunciato che Final Fantasy Brave Exvius avrà una collaborazione speciale con la serie Dragon Quest.A partire da oggi, i giocatori di Final Fantasy Brave Exvius potranno affrontare mostri leggendari di Dragon Quest e ottenere degli oggetti esclusivi legati all'evento.Tutti coloro che effettueranno ...

Yuji Horii spiega perché Dragon Quest XI non è un open world : I giochi open world sono stati piuttosto popolari negli ultimi anni. Anche Nintendo, ad esempio, si è avventurata in Questo regno con l'apprezzatissimo Zelda: Breath of the Wild con grande successo. Se un franchise di vecchia data può abbracciare Questa tendenza, perché non può farlo un altro? Come riporta GoNintendo, Dragon Quest sembra una serie che potrebbe "abbracciare" l'idea, ma, a quanto pare, Dragon Quest 11 non è un gioco open-world. Il ...

Dragon Quest 11 : la versione Nintendo Switch sarà basata su quella PS4 : Square Enix ha rivelato con parsimonia dettagli sul cosa aspettarsi da Questo nuovo Dragon Quest 11 per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Il gioco è giù uscito in Giappone lo scorso anno e ora sta dirigendosi anche verso il mercato occidentale con una release attesa per settembre, mentre la versione per la console ibrida della grande N sembra ancora lontana.Per quanto ha confermato ora il producer del gioco Hokuto Okamoto, Dragon Quest ...

Dragon Quest XI : previsto il supporto al 4K nativo su PC : Square Enix ha un nuovo obiettivo, quello di migliorare le versioni PC dei suoi titoli dopo alcuni porting piuttosto scarsi come NieR Automata e Chrono Trigger. L'imminente Dragon Quest XI farà parte di Questa "iniziativa" di Square Enix, ovvero la compagnia vuole offrire ai giocatori PC un titolo ottimo sotto tutti i punti di vista.Parlando con US Gamer, l'assistant producer Hikari Kubota ha discusso della versione PC del gioco, sottolineando ...

Dragon Quest XI come Monster Hunter World? Square Enix punta al grande successo in occidente : Dragon Quest XI: Echi di un'Era Perduta sarà disponibile su PS4 e PC a partire dal 4 settembre e potrebbe rappresentare un capitolo di svolta per la famosa serie JRPG targata Square Enix. Nei piani della compagnia Questo titolo potrebbe, infatti, seguire la strada tracciata da Monster Hunter World ampliando notevolmente il pubblico di appassionati, soprattutto in occidente.Questo è ciò che traspare dalle parole di Neal Pabon, manager of product ...

Dragon Quest XI : la versione Switch richiederà ancora molto tempo : Poco tempo fa, come saprete, Square Enix ha ufficialmente annunciato l'arrivo del suo Dragon Quest XI in occidente per PlayStation 4 e PC, ma la compagnia ha confermato che il gioco sbarcherà anche su Nintendo Switch (e 3DS).Ma quando potranno mettere le mani su Dragon Quest XI i possessori di Switch? A quanto pare bisognerà aspettare ancora a lungo, stando a quanto dichiarato dal producer Hokuto Okamoto in un'intervista con Gamespot. L'attesa ...

Data di uscita annunciata per Dragon Quest XI su PS4 e Steam : Finalmente è stata svelata la Data di uscita ufficiale di Dragon Quest XI Echi di un'era perduta su PlayStation 4 e Steam: lo ha annunciato la stessa Square Enix, il gioco uscirà il 4 settembre 2018, subito dopo le vacanze di agosto. Dragon Quest XI Echi di un'era perduta è l'attesissimo undicesimo capitolo della serie creata da Yuji Horii insieme al character designer Akira Toriyama e il compositore Koichi Sugiyama. Il gioco fa parte di una ...