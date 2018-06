Dopo Vasco Rossi a Torino e i ritardi all’ingresso per VascoNonStop Live niente più

optimaitalia

(Di lunedì 4 giugno 2018) Sono stati un grande successo i due concerti diperNonStop, mail debutto del tour l'1 giugno, prima data ufficiale, e la replica del 2 giugno di fronte ad 80mila persone in totale, lo stadio potrebbe però chiudere le porte alla musica dal vivo.Secondo quanto riporta il quotidiano torinese La Stampa, infatti, i mega-concerti in stilenon sarebbero più sostenibili a causa dei costi eccessivi e dei vincoli per la sicurezza che finiscono per allontanare le grandi società di produzione degli eventi."Ci siamo giocati anche lo stadio" esordisce l'editoriale de La Stampa sul tema, a firma di Andrea, secondo il quale ormai l'Olimpico non risulterebbe più attrattivo per chi produce i grandi.Un luogo invivibile o quasi con regole e direttive che non esistono in nessun altro angolo d’Italia; con un’attenzione maniacale ...