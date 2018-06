Dopo 34 anni di carriera stavolta guardo il pop dall' alto di uno Sputnik

Risolto Dopo quasi 20 anni l'omicidio di un buttafuori : Roma, 4 giu. , askanews, dopo circa vent´anni, e grazie all'innovazione scientifica, la polizia è riuscita a dare un volto e un nome all'autore dell´omicidio di Valeriano Poli, il buttafuori ucciso ...

Ricercatrice perde il concorso a La Sapienza : risarcita Dopo 28 anni con 260mila euro : ' Una vera e propria odissea giudiziaria quella vissuta dalla professoressa romana, Maria Giuseppina Eboli, che solo oggi, dopo 28 anni di battaglie in tribunale intentate attraverso il Codacons e il ...

Williams vs Sharapova : la sfida delle regine del tennis - 2 anni e mezzo Dopo l’ultima volta : Fosse un film sarebbe una sfida all’Ok Corral, uno di quegli scontri epici che mettono di fronte i campioni, spesso opposti, di una generazione. Per il tennis è stato Borg-McEnroe, Sampras-Agassi, Federer-Nadal. Al femminile, ai giorni nostri, è Serena Williams contro Maria Sharapova. L’appuntamento è sul campo Philippe-Chatrier del Roland Garros, alle 14 e 15 (pioggia e ritardi permettendo) di lunedì 4 ...

Il burro fa bene : il boom Dopo anni in cui è stato demonizzato : Forse il diavolo non è proprio così brutto come lo si dipinge. Il burro, eterno lupo cattivo maltrattato della nostra dieta, sembra conoscere un momento di nuova giovinezza: nel 2017 questo alimento ha registrato un incremento di consumo del 12,5% nella spesa di tutti noi. Strano, vero? dopo che per

Torino - scompaiono Dopo un tuffo nel lago : trovati morti due giovani di 25 e 32 anni : Due ragazzi di 25 e 32 anni sono annegati nelle acque del lago Pistono a Montalto Dora nei pressi di Ivrea dopo essersi tuffati per recuperare un pallone con il quale stavano giocando. Stando alle testimonianze dei presenti, non sono più riemersi e quando i pompieri hanno recuperato i corpi per loro non c'era più nulla da fare.Continua a leggere

Tiberio Timperi - addio a Uno Mattina in Famiglia Dopo 22 anni : 'Entrai ragazzo - esco uomo' : Tiberio Timperi ha annunciato il suo addio a Uno Mattina In Famiglia , il programma che conduce ormai da oltre 20 anni. Un abbandono storico, tanto quanto quello di Antonella Clerici a La Prova del ...

