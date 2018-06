Donadoni | “Verdi ha davanti grande futuro”

calcioweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018) “Simone Verdi può ricoprire tutti i ruoli d’attacco perché haqualità tecnica e fisica: quando mette assieme la sua dinamicità e la tecnica è difficile da intercettare per gli avversari. Come carattere è cresciuto molto, l’aver scelto di restare a Bologna a gennaio era perché voleva finire un processo di crescita che ha portato avanti in maniera ottima”. L’ex tecnico del Bologna, Roberto, parla così del centrocampista offensivo classe 1992. “Quello di questa sera con l’Olanda è già un bel test, deve entrare in campo non pensando di dover dimostrare qualcosa ma mettendo in campo le sue qualità: haa sé un ottimo futuro”, concludeai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. (Int/AdnKronos) L'articolo: “Verdi hafuturo” ...