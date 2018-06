Donadoni | ' Valuterò con calma cosa fare Verdi ha davanti un grande futuro'

sport.ilmessaggero

(Di lunedì 4 giugno 2018) 'Il mio lavoro a Bologna è terminato, adessole cose cone serenità e poi prenderò la decisione più consona per la mia crescita personale in questo mondo'. È la precisazione dell'ex allenatore dei rossoblù, Roberto, ospite di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1. 'Perché finita? Perché evidentemente hanno ritenuto che il lavoro fatto non ...