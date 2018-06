Donadoni | ' Il mio futuro? Valuterò con calma'

Donadoni a tutto tondo : “il mio futuro ed il motivo dell’esonero dal Bologna” : Roberto Donadoni ha parlato per la prima volta dopo l’addio al Bologna, il tecnico è stato esonerato dal patron Saputo “Il mio lavoro a Bologna è terminato, adesso valuterò le cose con grande calma e serenità e poi prenderò la decisione più consona per la mia crescita personale in questo mondo”. E’ la precisazione dell’ex allenatore dei rossoblù, Roberto Donadoni, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su ...