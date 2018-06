Domani si celebra la Giornata mondiale dell’ambiente | i dati su plastica in mare e

"Pirlo - Il maestro del calcio" : la Gazzetta Domani celebra il mito : "Andrea Pirlo - Il maestro del calcio" - in edicola da domani giovedì a 9,99 euro - è un volume-omaggio della Gazzetta dello Sport al più grande centrocampista , e inventore di calcio, italiano degli ...

Mostre : Padova da Domani celebra Gaetano Pesce : Padova, 22 mag (AdnKronos) – Padova celebra Gaetano Pesce, uno dei massimi esponenti della creatività contemporanea nel mondo, con una grande retrospettiva ospitata dal 23 maggio al 23 settembre 2018 nel maestoso Palazzo della Ragione, che proprio nel 2018 festeggia gli ottocento anni. La mostra è promossa e prodotta dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio ...

Mostre : Padova da Domani celebra Gaetano Pesce (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – La cifra artistica della multidisciplinarità – come egli stesso ha più volte sottolineato, è un’idea che viene da lontano, che Pesce ha appreso dalla ricchezza progettuale rinascimentale. Certamente con le dovute differenze di linguaggio, ma mosso dalla stessa curiosità di esplorare il pensiero creativo, abbandonando le barriere di separazione tra le varie discipline. Ed è proprio la curiosità, ...

Mostre : Padova da Domani celebra Gaetano Pesce (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Tutto questo è il mondo di Gaetano Pesce, che mette la curiosità anche al centro di due progetti architettonico urbanistici di grande originalità e spessore dedicati a Padova: Passeggiata per Padova, 2015 e Padova onora Galileo, 2015, che verrà presentato per la prima volta al pubblico in occasione della mostra. Naturalmente non mancheranno le opere più celebri del designer, come la poltrona fuori scala UP ...

Lombardia : presidente Consiglio Regione Domani a celebrazioni esercito : Milano, 7 mag. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, domani martedì 8 maggio interverrà alle celebrazioni del 157esimo anniversario della costituzione dell’esercito italiano, in programma alle ore 11 a Milano a Palazzo Cusani in via Brera 15. Prendera

1 maggio : Domani apre mostra Cyclopica - omaggio e celebrazione del lavoro : Milano, 30 apr. (AdnKronos) – Non è una data casuale quella scelta per l’inaugurazione di Cyclopica, la grande mostra di Salini Impregilo, che domani – 1 maggio – aprirà al pubblico alla Triennale di Milano. Il racconto di un secolo di cantieri, in Italia e nel mondo, è un modo per raccontare il ‘lato umano delle infrastrutture’ e per celebrare gli uomini che hanno reso possibile tutto questo, talvolta in ...

Ultimo giorno del National Geographic Festival delle Scienze che Domani celebra l’Earth Day : 1/6 Musacchio - Ianniello - Pasqualini ...

Natale di Roma : Domani la Città Eterna celebra la sua fondazione : Nonostante si tratti di una data più leggendaria che storica, ancora oggi Roma celebra la sua fondazione il 21 aprile rispettando la tradizione che vuole la Città fondata da Romolo in questo giorno del 753 a.C. sul colle Palatino. Il Natale di Roma era ricordato nell’antichità dai suoi abitanti con una festa chiamata ‘Palilia’. La leggenda dietro questa suggestiva celebrazione venne resa popolare da Marco Terenzio Varrone, ...