Discarica Malagrotta | caso tumori Il gip di Roma non archivia | “Nuove indagini”

(Di lunedì 4 giugno 2018) Otto mesi di nuove indagini in relazione ad una serie di casi soggetti affetti da tumore registrati a, nella zona die Ponte Galeria, vicino alle discariche, nel periodo compreso tra il 2007 e il 2015. Il giudice Massimo Battistini ha detto “no” alla richiesta dizione avanzata dalla Procura nei confronti di dodici persone, tra cui l’ex patron di, Manlio Cerroni, accusate, a vario titolo, di fattispecie che vanno dall’omicidio colposo alle lesioni colpose. Per il gip, che ha dato ai pm Alberto Galanti e Carlo Villani altri 8 mesi di tempo per effettuare nuovi accertamenti, “dagli atti acquisiti emerge che l’area diè sede di molteplici attività antropiche – è detto nel provvedimento di opposizione allazione – che diverse sono le fonti di inquinamento e che le morti o le lesioni derivate alle persone ...