Diritti tv | Mediapro presenta alla Lega di A garanzie patrimoniali per 1 | 6 miliardi

Diritti tv - colpo di coda di Mediapro : Mediapro ha spiazzato tutti e ha presentato oggi alla Lega Serie A "nei termini legali previsti, le garanzie richieste" . "Queste garanzie patrimoniali sono formate dalla garanzia di Imagina , i soci ...

Diritti tv : da Mediapro garanzie 1 - 6 mld : ANSA, - MILANO, 4 GIU - Mediapro ha presentato alla Lega A, "nei termini legali previsti, le garanzie richieste". Lo annuncia la società spagnola. "Queste garanzie patrimoniali sono formate dalla ...

Caos Diritti tv : Mediapro attacca Lega : “La decisione di risolvere il contratto con Mediapro presa dalla Lega di A è illegittima e deve essere revocata entro 3 giorni”. La risposta da parte di Mediapro alla Lega e a Infront, apprende l’Ansa, è appena arrivata a via Rosellini ed è durissima. Nella mail di posta certificata si chiede di revocare immediatamente la risoluzione del contratto tra le parti, prima di dare mandato ai Legali di tutelare i propri Diritti in ...

Diritti tv - Mediapro dà tre giorni alla Lega per il dietrofront : Tre giorni di tempo per revocare con effetto immediato la risoluzione del contratto altrimenti si procederà per vie Legali , art. 700 cpc, . Mediapro nella lettera inviata alla Lega non fa sconti a ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Siete in malafede - Lega A riattivi accordo» : MediaPro riparte all'offensiva sulla disputa dei Diritti tv per il calcio. Quattro giorni dopo la risoluzione del contratto da parte della Lega Serie A, e nelle more delle scelte da parte dei club del massimo campionato, l'operatore spagnolo ha inviato una lettera dai toni durissimi alla stessa Lega e a Infront, definendo «illegittima» la decisione presa dall'assemblea e chiedendo che «sia revocata entro tre giorni», ...

Diritti tv - Mediapro aspetta una mossa della Lega : possibili tutti gli scenari : Mediapro dopo la lettera inviata oggi alla Lega di Serie A, nonostante i toni duri e risoluti, tutti gli scenari sono ancora possibili, e ora attende la prossima mossa della Confindustria del pallone. ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - MediaPro : «Risoluzione illegittima - pronti a vie legali» : MediaPro ha accolto con estremo disappunto la lettera della Lega Serie A del 28 maggio dopo che l'Assemblea ha votato all'unanimità la risoluzione del contratto degli spagnoli, e questa mattina dovrebbe essere arrivata, a quanto apprende l'Adnkronos, alla Lega A e a Infront, una lettera via pec, nella quale ne contesta integralmente il contenuto. Il gruppo iberico si era aggiudicato il bando da intermediario per i Diritti TV della Serie A ...

Diritti tv - Mediapro attacca la Lega : «Risoluzione illeggittima» : Gli spagnoli attaccano: "La decisione di risolvere il contratto con Mediapro presa dalla Lega di A è illegittima" L'articolo Diritti tv, Mediapro attacca la Lega: «Risoluzione illeggittima» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti TV - Mediapro fa ricca la Ligue 1. Può la Serie A valere meno? : Sì, va bene Neymar, vanno bene i nuovi stadi lasciati in eredità da Euro 2016, ma com'è che la Ligue 1 vale - televisivamente parlando - più della Serie A? Il contratto appena firmato dalla Ligue 1 ...

Caos Diritti tv : Mediapro attacca Lega : “La decisione di risolvere il contratto con Mediapro presa dalla Lega di A è illegittima e deve essere revocata entro 3 giorni”. La risposta da parte di Mediapro alla Lega e a Infront, apprende l’Ansa, è appena arrivata a via Rosellini ed è durissima. Nella mail di posta certificata si chiede di revocare immediatamente la risoluzione del contratto tra le parti, prima di dare mandato ai Legali di tutelare i propri Diritti in ...

Diritti tv : Ligue 1 cresce del 60% con Mediapro e Canale - Serie A insegue : Mediapro e BeIn Sports hanno soffiato i Diritti Tv per il calcio francese a CanalPlus. Un colpo da 1153 milioni di euro che consente alla Ligue 1 di aumentare gli introiti dei Diritti televisivi casalinghi del 60%, passando da circa 738 milioni a 1153 l’anno, senza aver commercializzato tutti i pacchetti. La Serie A sarà così superata anche dal campionato francese, per gli introiti da Diritti televisivi domestici, se dopo la risoluzione ...

Diritti tv - Ligue 1 cresce del 60% con Mediapro e canale : la Serie A insegue : Mediapro e BeIn Sports hanno soffiato i Diritti Tv per il calcio francese a CanalPlus. Un colpo da 1153 milioni di euro che consente alla Ligue 1 di aumentare gli introiti dei Diritti televisivi ...

Diritti tv - Mediapro non molla : «In 7 giorni possiamo presentare le garanzie» : "Ci chiedono un tipo di garanzie che nessuno ci aveva mai richiesto né qua in Spagna, né in Francia, né per la Champions League, né in nessun altro posto". L'articolo Diritti tv, Mediapro non molla: «In 7 giorni possiamo presentare le garanzie» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : Mediapro e Bein Sport si aggiudicano Ligue1 : La fine di un’era per Canal+, l’emittente storica del calcio francese che non si è aggiudicata i Diritti tv della Ligue 1 francese. A strapparglieli il gruppo spagnolo Mediapro e Bein Sport che si sono aggiudicati i lotti principali. In questo modo la LFP ottiene per Diritti televisivi per le stagioni 2020-2024, un valore di 1.153 miliardi di euro l’anno, con un aumento del 60% rispetto all’attuale ...