DIG Awards 2018 | Sacha Biazzo e Fanpage it vincono la menzione speciale per Bloody Money

Regione : Giornalismo. DIG Awards 2018 : selezionati i 25 finalisti - a Riccione storie e reporter di ogni parte del mondo. Hacker - media e politica : in anteprima il video di Philip Di Salvo - European Journalism Observatory - : Tra le candidature inviate da tutto il mondo, la giuria presieduta dal reporter statunitense Jeremy Scahill ha selezionato 25 finalisti , suddivisi in sette sezioni di concorso tra inchieste, ...

DIG Awards 2018 - Sacha Biazzo e Fanpage.it finalisti per la migliore inchiesta con Bloody money : Annunciati i 25 finalisti, tra le 200 opere presentate, che prenderanno parte alla fase finale dei DIG Awards 2018, in programma a Riccione dall'1 al 3 giugno. Tra questi, ci sono anche degli italiani: si segnalano in particolare l'inchiesta "Bloody money", realizzata da Sacha Biazzo per Fanpage.it, e i reportage di Nemo e Piazzapulita.Continua a leggere