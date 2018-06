Dieta di giugno | cosa mangiare per dimagrire in 10 giorni

dilei

(Di lunedì 4 giugno 2018) Sfiziosa, buona, sana: ladiconsente didiversi kg in soli 10, rimodellando il fisico e preparandoci alla prova costume. L’estate è arrivata ed è il momento di perdere peso sfruttando i cibi di stagione. Il caldo in questo caso è un ottimo alleato perché quando la temperatura sale abbiamo voglia dimolta più frutta e verdura. Nel mese diil banco dell’ortofrutta si colora, con tanti alimenti deliziosi, ottimi alleati della linea. Troviamo prima di tutto le pesche e le albicocche, dolci, povere di grassi e con un ottimo potere lassativo. Aiutano a sgonfiare la pancia e a drenare i liquidi, combattendo la cellulite, in più contengono vitamina A, C e B, ma soprattuto carotenoidi, utili per l’abbronzatura. Fate il pieno anche di nespole, ciliegie e fragole, alimenti detox che possono aiutarvi a perdere peso in pochissimo tempo ...