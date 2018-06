Di Maio presenta in diretta Facebook tutti i dipendenti del ministero

Di Maio a sorpresa : presenta su Facebook tutti i dipendenti del ministero Video : Luigi Di Maio ha incontrato i dipendenti del ministero dello Sviluppo Economico in diretta Facebook, portando per la seconda volta in pochi giorni i suoi follower all'interno di uno dei luoghi in cui ...

LISTA DEI MINISTRI DEL GOVERNO M5S-LEGA/ I nomi presentati a Mattarella da Conte scelti da Di Maio e Salvini : La LISTA dei MINISTRI del GOVERNO M5S-LEGA: i nomi presentati a Mattarella da Conte scelti da Di Maio e Salvini. Il capo politico pentastellato svela l'elenco definito oggi(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:25:00 GMT)

Nuovo governo - i tecnici della squadra di Di Maio presentati a Roma e 'rottamati' prima ancora di iniziare : Allo Sviluppo economico e Lavoro, i nomi di Lorenzo Fioramonti, professore ordinario di Economia politica all'Università di Pretoria e di Pasquale Tridico, docente di economia del lavoro e politica ...

Rassegna 21.5. Di Maio e Salvini al Colle per presentare il premier : ecco chi potrebbe essere : Repubblica Politica. Governo, ecco la possibile squadra: Conte premier, Di Maio allo Sviluppo , o al Lavoro, e Salvini all'Interno. Repubblica esteri . Venezuela, Maduro rieletto con quasi 6 milioni di voti. Il ...

M5S - Di Maio : 'Se Salvini si ripresenta con Berlusconi siamo punto e a capo' : Gli italiani sceglieranno se questa classe politica deve restare a dettare le condizioni guardando ai propri interessi. Sarà un ballottaggio' tra il M5S e la Lega, ha spiegato ancora il leader M5S. ...

Cos’ha detto Di Maio sulla democrazia rappresentativa : Parlando a Lucia Annunziata ha suggerito che vada sostituita con "qualche altra cosa", per poi precisare che non intende nulla di "eversivo" The post Cos’ha detto Di Maio sulla democrazia rappresentativa appeared first on Il Post.

Governo - Scalfari : “Sì ad accordo Pd e M5s. Ormai la sinistra forte è rappresentata da Di Maio” : “Governo? Pd e M5S è la vera ipotesi su cui lavorare. Non capisco perché i 5 Stelle hanno trescato finora con Salvini“. Sono le parole del fondatore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, ospite di Dimartedì (La7). Il giornalista spiega: “Fino a un anno fa il capo del M5S era Beppe Grillo, poi di Di Maio lo ha accantonato e ha trasformato il movimento in un partito. Grillo Ormai conta poco e niente. Con di Maio il M5S ...

Governo - Di Maio presenta il contratto - ma no a esecutivo di coalizione : Come emerge anche dal documento, il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un Governo di coalizione classico, anche perché la distanza dalla Lega e dal ...

Governo - Luigi Di Maio presenta il contratto : ecco i 10 punti per il Paese : Siamo impazienti di approfondire con la forza politica che lo vorra' i termini del contratto di Governo e i 10 punti politici, cosi' da iniziare a lavorare al piu' presto per riportare l'Italia fuori ...

Governo - Di Maio presenta il contratto : 10 punti per il Paese : Un decalogo per facilitare il dialogo con la Lega e il Partito Democratico e per "riportare l'Italia fuori dalla crisi economica, sociale e morale in cui è intrappolata da troppi anni" scrive il leader pentastellato

L’ingenuo Di Maio che crede che Salvini sia meno impresentabile di B. : Nella commedia dell’assurdo che stiamo vivendo dopo il 4 marzo, una nota a parte merita il processo di beatificazione promosso dal capo politico dei Cinquestelle nei confronti del bullo padano Matteo Salvini, inseguito e blandito come l’interlocutore per partnership governative in assoluto più sintonico e affidabile. Insomma, siamo davanti a una scelta politica altamente acrobatica, dietro la quale faranno seguito ulteriori mosse stupefacenti, ...

M5s - Pizzarotti : “Di Maio e Di Battista? Rappresentano strategia comunicativa voluta. Il movimento non esiste più” : Duro attacco sferrato a Omnibus (La7) contro il M5S dal sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, attualmente presidente della nuova forza politica “Italia in Comune”. L’ex pentastellato sottolinea che il neo-partito dei sindaci non vuole essere etichettato come di destra o di sinistra. E spiega: “E’ sicuramente vero che lo dice anche il M5S, che, però, non si è mai connotato, non ha mai precisato delle linee chiare in ...

Di Maio - vedrò rappresentanti partiti : ANSA, - ROMA, 27 MAR - "La settimana prossima inizieranno le consultazioni del Presidente della Repubblica. Prima che inizino le convocazioni dei gruppi, il MoVimento 5 Stelle incontrerà tutte le ...