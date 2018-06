Di Maio parte da chi non ha diritti Incontro con i fattorini bolognesi

Marchionne punge Di Maio : "Di Pomigliano e non usa Fiat"/ Fca - "siamo storicamente dalla parte del Governo" : Marchionne punge Di Maio: "Di Pomigliano e non usa Fiat", l'amministratore delegato di Fca ha commentato la nascita del Governo M5s-Lega, sottolineando la politica societaria(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:23:00 GMT)

Pensioni - neo ministro Di Maio : metteremo da parte la Fornero - le novità Video : Governo Conte subito al lavoro sulla riforma Pensioni e il reddito di cittadinanza, due delle priorita' dell’esecutivo gialloverde, gia' inserite nel contratto di programma, su cui punta l’attenzione oggi, subito dopo il giuramento del presidente del Consiglio [Video]e dei ministri al Quirinale, il neo ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio. Superamento della legge Fornero, proroga Opzione Donna, Quota 100 per tutti, misura ...

Parte il Governo Conte - giuramento al Quirinale - Salvini e Di Maio vicepremier : Moavero: Italia è in ripresa, lavoreremo bene "Siamo un paese che sta riprendendosi in pieno dopo le difficoltà della grande crisi economica, che peraltro ha toccato tutto il mondo. Lavoreremo bene". ...

Parte il governo Di Maio-Salvini - 18 ministri. Incarico a Conte - Tria all'Economia. Oggi alle 16 il giuramento al Colle : Nasce il governo M5S-Lega. Giuseppe Conte ha ricevuto ieri sera al Quirinale l'Incarico di formare il governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato...

Governo - Salvini e Di Maio scelgono i ministri poi (forse) si parte : c'è anche Fdi : Molti elementi convergenti fanno ritenere che oggi sia il giorno decisivo per il nuovo Governo, primo fra tutti il repentino annullamento degli impegni elettorali di Matteo Salvini e Giorgia Meloni...

Di Maio a Salvini : "Via Savona dall'Economia e si parte" - Cottarelli resta in panchina : Un colpo di scena al giorno: se ieri i 5 stelle avevano rinunciato all'impeachment per il Capo dello Stato, ora vorrebbero aggirare il veto sull'economista Paolo Savona cambiando la lista...

Governo - si riparte : spread in calo a 270 | Salvini : "No a Di Maio - al voto presto" : Gli speculatori all'attacco del nostro Paese ma la crisi sembra ancora in alto mare. La palla ancora in mano al Quirinale. Intanto Salvini dice no ai Cinquestelle che avevano proposto di riaprire il tavolo con la Lega per il Governo e dice sì al voto ma non a luglio

La nuova campagna elettorale di Di Maio parte da Napoli : Il leader del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio sarà a Napoli domani sera. Il deputato pentastellato, dopo aver rinunciato alla trattativa per la formazione di un governo con la Lega, ripartirà ...

La campagna televisiva di Di Maio e Salvini riparte da Barbara D'Urso : ... aggiunge, il professor Savona aveva posto un'unica condizione: "Faccio il ministro dell'Economia per il vostro governo a patto che non si esca dall'euro". Sarà vero? Chissà. Per Salvini "i rilievi ...

Governo : ennesima bocciatura da parte del Colle alla coalizione Salvini-Di Maio : Ieri dopo l'ennesima riunione tra i leader di Lega e M5S e i rappresentanti del Colle del Presidente della Repubblica Mattarella, per cercare di stabilire finalmente un Governo che ormai manca da quasi 80 giorni, vi è stato l'ennesimo colpo di scena. Questa volta il fulcro del problema è il candidato presentato per ricoprire il ruolo di ministro del Tesoro, ovvero l'economista Paolo Savona. Il Colle ha respinto questo candidato perché da sempre ...

Governo - Salvini : 'O si parte o non tratto più'. Di Maio : 'Chiudere in 24 ore' : Ormai l'oggetto del contendere è chiarissimo: il segretario federale vuole Paolo Savona al ministero dell'Economia, mentre il presidente della Repubblica continua a chiedere una soluzione alternativa ...

Di Maio-Salvini : o si parte o si chiude : 23.33 "O si chiude questa partita del Governo entro le prossime 24 ore o non si chiude più".Così Di Maio intervenuto a Terni ad un'iniziativa elettorale in vista di votazioni comunali. "Abbiamo aspettato già abbastanza, adesso è il momento di iniziare a lavorare" aggiunge. Per il governo Conte,"io ho detto 'o si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane" ha detto il segretario della Lega Salvini."I ...