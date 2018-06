Di Maio incontra la ' generazione abbandonata' dei riders | ' Meno precari e salario minimo'

Di Maio incontra i rider - 'simbolo di una generazione abbandonata' : "Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider". A dirlo è il neoministro Luigi Di Maio, spiegando che questa categoria di lavoratori "fa parte dei nuovi ...

Governo - Conte incontra i lavoratori FedEx : “C’è Di Maio al Ministero del Lavoro”. Loro replicano : “Ci fidiamo più di lei” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Montecitorio per incontrare il presidente della Camera, Roberto Fico, si è fermato alcuni minuti in piazza con i manifestanti di un’azienda in crisi, la FedEx: “Sapete che Luigi Di Maio è il nuovo ministro del Lavoro?”, ha chiesto il premier. “Sì, lo stiamo aspettando, ma non si vede. Ci fidiamo di lei, presidente”. I lavoratori gli hanno esposto il Loro caso, spiegando ...

L'ultimatum di Di Maio : "O governo Conte o voto". E poi incontra Mattarella : In fondo anche stamattina Centinaio aveva confermato che la Lega avrebbe comunque continuato a proporre Paolo Savona come ministro dell'Economia . E Giancarlo Giorgetti , braccio destro del ...

Governo - Salvini incontra Di Maio : “Trasformiamo contratto in progetti di legge - compresa la riforma della legge elettorale” : “Trasformiamo in fatti il contratto di Governo tramite le commissioni parlamentari. Quello che non può fare il Governo perché nasce zoppo, proveremmo a realizzarlo tramite il Parlamento, dalla legittima difesa alla riforma della legge elettorale”. Così Matteo Salvini ai cronisti, fuori da Montecitorio, il giorno dopo il fallito tentativo di Giuseppe Conte di creare il Governo M5s-Lega. Salvini è tornato ad attaccare il presidente ...

Giuseppe Conte incontra Salvini e Di Maio : "Mattinata di lavoro molto proficua" : 14.30 - Giuseppe Conte ha comunicato via Twitter che questa prima mattinata di discussione per la formazione del nuovo governo è stata proficua, stesso aggettivo utilizzato ieri dopo la lunga giornata di consultazioni.Mattinata di lavoro molto proficua. Stiamo lavorando per dare il governo del cambiamento a questo Paese. pic.twitter.com/xVvwvojtF0— GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) 25 maggio 2018 12.40 - Il Presidente del Consiglio ...

Governo - Salvini incontra Di Maio : "Chiuso accordo su premier e squadra di governo" : ... della precarietà e dell'immigrazione: prima gli italiani!" aveva scritto su su Twitter il segretario della Lega Matteo Salvini, replicando al ministro dell'Economia francese Le Maire. Il ministro ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati per due ore : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati in mattinata. Il capo politico del Movimento 5 stelle e il segretario della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Oggi è la giornata decisiva per il nuovo governo e soprattutto per sciogliere il nodo del premier, l'ultimo ostacolo alla formazione del governo giallo-verde. I nomi in campo sono quelli dei professori di area cinque stelle Giuseppe Conte ...

Di Maio incontra Salvini - accordo sui primi dieci punti. Divergenze sull’Ilva : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: «Convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi»

