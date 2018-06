: 'Ho notato l'altro giorno che Di Maio girava in Renault, e io mi stavo domandando quale parte dello stabilimento di… - chedisagio : 'Ho notato l'altro giorno che Di Maio girava in Renault, e io mi stavo domandando quale parte dello stabilimento di… - RaiNews : Delrio: 'Di Maio pensi a lavorare e la smetta con le bugie. Nessuno del governo Renzi era inquisito, né condannato'… - marcodimaio : Un altro Luigi pronunciò una frase simile: 'Lo stato sono io'. Era Luigi XIV, il Re Sole. Non importa se il vicepre… -

"Il mio primo atto è stato l'incontro con i lavoratori che consegnano in bicicletta,simbolo di una generazione abbandonata, che non ha tutele e a volte nemun contratto". Lo ha detto il neoministro delDi, dopo aver visto i "". "E' un primo piccolo passo. Vogliamo dare un segnale perché c'è tanta gente che chiede dignità. Oggi è iniziato un percorso per un modello die un salario minimo più dignitoso", aggiunge.(Di lunedì 4 giugno 2018)