Di Maio | “Basta leggi anti evasione contro chi ha sempre pagato tasse Oggi la vita degli

(Di lunedì 4 giugno 2018) “Deve finire l’era delleche combattono quelli lele hannopagate. Se si devono fare, devono andare nella direzione di colpire gli evasori“. Così il neoministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di, dopo aver incontrato al dicastero di via Veneto rappresentimprenditori dell’associazione Drappo Bianco che si battono per una riduzione della spesa pubblica, della burocrazia, dell’imposizione fiscale e dell’. “si sta rendendo laimprenditori e dei professionisti un inferno“, ha aggiunto. “Anche gli imprenditori del Drappo Bianco, organizzati in Brianza, concordano con me che servano provvedimenti a costo zero che riguardano la burocrazia come lo spesometro, redditometro e lo split payment: vanno eliminati”, ha continuato il leader M5s. ...