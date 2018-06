Devil May Cry 5 sembra quasi certo | registrato il dominio dedicato al titolo

Devil May Cry 5 per PS4 e Xbox One in arrivo? : Un rivenditore austriaco, Gameware, ha inserito nel listino niente meno che le versione PlayStation 4 e Xbox One di Devil May Cry 5.Serve forse altro per supporre che il gioco possa essere annunciato tra pochissimo? Per averne la certezza forse si, e con ogni probabilità avremo le conferme del caso in occasione dell'E3 2018.Il rivenditore austriaco ha catalogato il gioco nel suo listino web, segnalando come data di disponibilità addirittura il ...

Devil May Cry 5 sarà svelato all'E3 2018? : Devil May Cry 5 è probabilmente uno dei grandi segreti dell'industria videoludica, a questo punto. L'atteso gioco è rumoreggiato da tempo e, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe essere rivelato all'E3 di quest'anno.Come riporta Gamingbolt, lo farebbe pensare l'attore Daniel Southworth, noto per aver impersonato Vergil nei giochi Devil May Cry, il quale ha lasciato cadere un suggerimento sui suoi social media (individuato da un utente di ...

Devil May Cry : sconti fino al 75% per la serie su Steam : Anche se non abbiamo novità sull'attesissimo Devil May Cry V, quelle che riportiamo sono comunque ottime notizie per tutti i fan della famosa saga.Infatti, su Steam sono comparse interessantissime offerte che riguardano la serie di Devil May Cry. Sulla piattaforma di Valve è possibile acquistare i vari titoli della saga con sconti che arrivano fino al 75%.Nelle promozioni rientrano Devil May Cry HD Collection, scontato del 33% e DmC: Devil May ...

La prima patch di Devil May Cry HD Collection è ora disponibile : Devil May Cry HD Collection, la raccolta che include Devil May Cry e i sequel, Devil May Cry 2 e Devil May Cry 3: Dante's Awakening - Special Edition, è stata resa disponibile dallo scorso 13 marzo su PS4, Xbox One e PC.Come probabilmente saprete, gli utenti PC abbonati al servizio Twitch Prime hanno ottenuto l'accesso al primo capitolo della Collection in anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale, ma furono riscontrati subito dei ...