Dazi | Giappone denuncia politica commerciale Usa ' deplorevole'

G7. Giappone - Dazi violano regole : 02.24 Gli Stati Uniti stanno andando contro le regole internazionali con le loro decisioni commerciali. Lo afferma il ministro delle Finanze Giapponese, Taro Aso, al termine dei lavori del G7. Aso mette in evidenza che dovrebbe esserci un fronte comune del G7 per fare pressing sulla Cina affinché rispetti le regole internazionali sul commercio. Secondo indiscrezioni, i dazi americani minacciano i progressi compiuti dal G7 con la Cina e le sue ...

G7 - Giappone : e' stato Usa contro tutti su Dazi voluti da Trump : Al G7 per gli Stati Uniti è stato loro contro tutti gli altri. Lo ha detto il ministro delle Finanze Giapponese, Taro Aso, a margine dei lavori dei ministri delle finanze e dei governatori delle ...

Trump punta all'auto. Giappone e Germania più colpite dai Dazi - La Repubblica - : Il quotidiano fa il punto della situazione sulle decisioni dell'amministrazione americana in tema di dazi sulle importazioni . Secondo quanto riporta La Repubblica nel mirino ci sarebbero 'paesi ...

Usa : Giappone pronto a rivolgersi a Omc contro Dazi statunitensi su acciaio e alluminio : Il ministro Giapponese per l'Economia, il Commercio e l'Industria ha affermato che deciderà se imporre contro-dazi su prodotti statunitensi "dopo aver attentamente esaminato le misure Usa e il loro ...

L’arma di Europa e Giappone contro il rischio Dazi si chiama superdollaro : Trump ha rinviato i dazi Usa, in attesa di cercare un accordo, al primo giugno. Di fronte alla prospettiva di una guerra commerciale i mercati hanno in un primo momento reagito molto negativamente penalizzando soprattutto Borse, come Francoforte o Tokyo, dove la presenza di titoli esportatori è maggiore. Nell’ultimo mese tuttavia c’è stato un netto recupero per entrambre queste piazze...

