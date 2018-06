Dark Souls Remastered debutta in testa nella classifica italiana

Un video analizza le versioni console di Dark Souls Remastered : solo su Xbox One X i 60fps fissi : Il 24 maggio scorso i numerosissimi fan di Dark Souls sono ritornati a Lordran con Dark Souls Remastered, l'edizione rimasterizzata dell'apprezzatissimo gioco giunta su PS4, Xbox One e PC (la versione Nintendo Switch è in arrivo durante l'estate).In un articolo di Digital Foundry, abbiamo già avuto modo di leggere quali migliorie sono state apportate al gioco, che era stato analizzato in versione PS4 Pro. Ora, grazie a una nuova video analisi ...

Dungeonhaven è un promettente souls-like ispirato a Dark Souls e Bloodborne in arrivo nel 2019 su PC e console : L'eredità dei franchise Souls / Bloodborne continua senza sosta attraverso nuovi giochi che traggono ispirazione direttamente dai famosi titoli di From Software.Come segnala Wccftech, recentemente è venuto alla luce un altro promettente gioco indie chiamato Dungeonhaven. Basato su Unreal Engine 4 e sviluppato da Cold War Studios, Dungeonhaven è previsto in uscita su piattaforme PC e console nel 2019.Per quanto riguarda le versioni console, il ...

Dark Souls - una fiamma che non si spegne : la prova della Remastered sette anni dopo il primo capitolo : Sono passati sette anni da quando il primo Dark souls si insediò nelle console di tutto il mondo, dettando una legge che i giocatori avevano perso per strada negli anni: imparare le regole del gioco e i suoi dogmi, senza aiuti ne scorciatoie. Nella strada verso l’ultima fiamma Dark souls ha tracciato a suo modo una strada che è diventata riferimento per una tipologia di gioco, i cosiddetti “soulslike”: giochi impegnativi e punitivi, ...

Dark Souls Remastered : Recensione - Trailer e Gameplay : Dark Souls è tornato, più difficile, stressante ma meraviglioso che mai, ed oggi siamo lieti di condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione Bandai Namco. Dark Souls Remastered Recensione Correva l’anno 2011 quando From Software porto sul mercato videoludico una delle saghe più amate dai videogiocatori, realizzato dalla geniale mente di Hidetaka Miyazaki. Dopo il successo scaturito da Daemon ...

Ecco la mod per farsi del male : rende Dark Souls ancora più difficile : Dark Souls è difficile, è vero, anche se dopo un buon quantitativo di ore speso a impararne i segreti l'RPG sviluppato da From Software diventa accessibile anche per i giocatori meno esperti. Nel tentativo di rendere la creatura di Hidetaka Miyazaki ancora più ostica, anche per i veterani del titolo, una nuova mod promette di elevare la difficoltà di Dark Souls a vette mai sperimentate prima.Come riporta PC Gamer, la mod "The Scorched Contract" ...

Animus – Stand Alone è un action rpg ispirato a Dark Souls : Animus - Stand Alone è un action rpg simile a Ire - Blood Memory, entrambi sviluppati da Tenbirds, caratterizzato da un'atmosfera e da un gameplay ispirato a Dark Souls. Il titolo propone livelli in cui dovrete farvi strada abbattendo i nemici controllando un guerriero armato di spada e scudo fino ai combattimenti con i boss. L'articolo Animus – Stand Alone è un action rpg ispirato a Dark Souls proviene da TuttoAndroid.

C'è del fascino incredibile nello scovare dei concept di Bloodborne in Dark Souls Remastered ed esplorarli in GTA V : Che Dark Souls Remastered e Bloodborne possano avere dei punti in comune è inevitabile considerando che condividono lo stesso sottogenere di appartenenza (i Souls-like) e gli stessi sviluppatori (From Software). Ma in tutto questo GTA V cosa c'entra? La risposta a questa domanda risiede nella curiosissima iniziativa di Dropoff, modder piuttosto conosciuto all'interno delle community frequentate dai fan dei Souls.Come segnalato da Kotaku, Dropoff ...

La Dark Souls : Emblem Collection - “Praise the Sun” Bronze Edition è disponibile da oggi : Bandai Namco Europe Entertainment è lieta di celebrare l'uscita di Dark Souls Remastered, recensito sulle nostre pagine, con un oggetto esclusivo per i veri appassionati del gioco. Da oggi, è possibile acquistare il medaglione Warrior of the Sunlight's Grail dallo Store UfficialeDescrizione:Dark Souls Remastered è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e STEAM per PC. La versione per Nintendo Switch sarà disponibile questa estate.Read ...

Dark Souls Remastered : un hacker realizza una piromanzia dagli effetti devastanti : A tutti noi, se abbiamo finito a suo tempo Dark Souls, sarà capitato di incontrare un hacker.Ebbene la piaga dei giocatori che modificano il codice di gioco per ottenere vantaggi nel PvP è inevitabilmente tornata, soprattutto su PC, con il lancio di Dark Souls Remastered. Come riporta Kotaku, Reynolds è un utente già noto dalla community per la sua propensione a mettere mano ai file di gioco, con il risultato di invasioni e scontri fuori dagli ...

Alle 19 saremo in diretta con Dark Souls Remastered : Si rinnova anche per questa sera l'imperdibile appuntamento con le dirette di Eurogamer.it! Stavolta ci focalizzeremo su Dark Souls Remastered, ovvero l'edizione rimasterizzata per PlayStation 4, Xbox One e PC (la versione Switch arriverà in estate) dell'opera di Hidetaka Miyazaki, disponibile in Italia da oggi.Dark Souls Remastered è stato già protagonista della nostra approfondita recensione, ma questa sera i fan potranno assistere a una ...

Il "Dark Souls with guns" Immortal : Unchained è in arrivo a settembre : Sold Out e Toadman Interactive hanno confermato che lo sparatutto di azione-RPG hardcore Immortal: Unchained sarà lanciato in tutto il mondo il 7 settembre su PC, PS4 e Xbox One. Immortal Unchained può essere facilmente descritto come "Dark Souls with guns" e ha avuto una fase closed alpha nel marzo di quest'anno.Sarah Hoeksma, direttore marketing di Sold Out, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, riportate da DSOGaming:"Con il suo focus sul ...

Dark Souls Remastered - recensione : Se potessimo tornare indietro di circa sette anni, quando l'originale Dark Souls uscì nella fase finale del ciclo di vita di PlayStation 3 e Xbox 360, quasi nessuno, forse neanche i più accaniti fan del predecessore Demon's Souls, avrebbero scommesso su un successo planetario. Inizialmente recepito come un ottimo fantasy seppur non adatto a tutti, è stato col tempo (e grazie all'impatto con la community) che si è creato quell'abisso che separa ...

Pronti a tornare a Lordran? Dark Souls : Remastered disponibile da domani : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è davvero lieta di annunciare il lancio della versione rimasterizzata di uno dei suoi giochi più rappresentativi. Ormai manca davvero poco al lancio di Dark Souls: Remastered per PlayStation 4, Xbox One e PC. Infatti, il 24 maggio in Italia (solo le versioni fisiche per console), i giocatori potranno percorrere nuovamente i territori devastati di Lordran e affrontare i suoi spaventosi abitanti.Ulteriori dettagli ...

Dark Souls : REMASTERED disponibile da domani in Italia : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è davvero lieta di annunciare il lancio della versione rimasterizzata di uno dei suoi giochi più rappresentativi. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. DARK SOULS: REMASTERED arriva domani Ormai manca davvero poco al lancio di DARK SOULS : REMASTERED per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM! Infatti, il ...