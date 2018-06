“Daniele come…” Ma dai! Matrimonio Bossari | la foto che non avete ancora visto

caffeinamagazine

(Di lunedì 4 giugno 2018) E alla fine Danielee Filippa Lagerback si sono giurati amore eterno. Insieme da ben 17 anni e genitori di un’adolescente, Stella, dopo la proposta diin diretta tv, al Grande Fratello Vip (poi vinto dallo stesso), Daniele e l’incantevole Filippa hanno pronunciato il fatidico sì. Con un rito civile, di fronte a parenti, amici e volti noti del mondo dello spettacolo, venerdì 1 giugno 2018 è andato in scena a Ville Ponti, provincia di Varese, il loro grande giorno. Per la sposa, le testimoni sono state Barbara Snellenburg, modella e attrice che molti ricorderanno nel ruolo di Kate nella fiction Casa Vianello, e l’amica Monica Schlosser; per lo sposo, Lorenzo Flaherty, che ha condiviso con lui l’esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip e un amico di infanzia. Organizzatore dell’evento, invece, Enzo Miccio, conduttore televisivo e ...