Dall' armadio al cellulare | quando gli amanti diventano social

(Di lunedì 4 giugno 2018)l'Europa in questi giorni ci bacchetta, dandoci dei fannulloni, dovrebbe ricordarsi che la nostra impossibilità a lavorare di più nasce dal fatto che investiamo molte delle nostre energie per difendere l'invidiabile primato, riconosciuto da ricerche statistiche, che ci vede primi al mondo per numero di tradimenti.Almeno in questo, infatti, neanche gli atavici ritardi del nostro paese nella diffusione della banda larga sembrano costituire un freno al desiderio di inventarci novelli Casanova del web. Così, ben nascosti dietro lo schermo del computer, intrecciamo "liaison" amorose nelle quali l'amante non è più chiuso, come una volta, nell', ma nascosto dentro il.Questo ha reso ancora più facile tradire, ma allo stesso tempo sempre più difficile mantenere il segreto. D'altra parte, se è vero che il matrimonio ...