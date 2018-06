Dall esclusione di Sané ai recuperi lampo di Salah e Neymar protagonisti e assenti del

Milan - blitz in Italia di Yonghong Li : il presidente rossonero vara il piano per evitare l’esclusione Dalle Coppe : Yonghong Li è arrivato in gran segreto in Italia per provare a compiere qualche passo avanti per il rifinanziamento che il Milan ha con il fondo Elliott Yonghong Li scende in campo, lo fa in prima persona per evitare dicerie o incomprensioni. Il presidente del Milan è arrivato in gran segreto a Milano, avvisando il solo Marco Fassone e programmando con lui un incontro fondamentale per definire i prossimi passi da compiere verso il ...

Milan - vicina l'esclusione Dalle coppe : Secondo la Gazzetta dello Sport, l'amministratore delegato vorrebbe convincere la federazione europea a considerare soltanto il club come interlocutore nell'indagine e non concentrarsi sui conti ...

Milan - Fassone allo scoperto dopo il caos Uefa : dal budget - al calciomercato - all’esclusione Dall’Europa League : Il Milan sta preparando la prossima stagione ma a tenere banco è anche e soprattutto il futuro del club. L’amministratore delegato del club, Marco Fassone, ha parlato per tentare di placare la bufera che sta investendo i rossoneri. L’Uefa potrebbe non concedere la possibilità di partecipare all’Europa League, causando un gravissimo danno d’immagine, ma anche economico al club Milanista. Fassone è dunque intervenuto, ecco le sue parole ...

Milan - esclusione Dall'Europa improbabile. Yonghong Li - mettici la faccia : Il problema è sempre stata la parte riguardante la holding controllante Rossoneri Sport Investment Lux e, dunque, la proprietà. Fassone poco tempo fa ha dichiarato che Yonghong Li aveva tre opzioni ...

Milan - l’Uefa non patteggia sui conti : i rossoneri rischiano l’esclusione Dall’Europa : L’Europa rifiuta accordi e rinvia a giudizio il club, ora è possibile anche l’esclusione dalle coppe: «Troppe incertezze sul rifinanziamento del debito» Fino ad allora mercato fermo, Atalanta e Fiorentina alla finestra

Milan nei guai - ad un passo l’esclusione Dall’Europa : adesso la Fiorentina spera : Problemi per il Milan che dopo la qualificazione in Europa League adesso rischia grosso per il futuro, l’Uefa ha bocciato il settlement agreement. I commissari dell’organo europeo non hanno accolto le richieste della società di Yonghong Li, rimandando la propria decisione a metà giugno, quando si conosceranno le sanzioni. Il Milan rischia anche l’esclusione dall’Europa League, competizione a cui accederebbe la Fiorentina, con l’Atalanta ...