Curiosità dal Bel Paese | 11 primati italiani e mondiali in altrettanti luoghi da visitare

Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra - Tv8/ Curiosità e cast del il film con Megan Fox (oggi - 3 giugno 2018) : Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra, il film in onda su Tv8 oggi, domenica 3 giugno 2018. Nel cast: Megan Fox, Stephen Amell e Will Arnett, alla regia Dave Green. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 18:32:00 GMT)

Divergent : trama - cast e Curiosità sul film tratto dall’omonimo best seller : Giovedì 31 maggio va in onda a partire dalle 21.20 su Italia Uno, in prima tv, Divergent, pellicola del 2014 che è il primo capitolo di una quadrilogia incentrata sulle avventure di Tris Prior. Il film è diretto da Neil Burger, che ha diretto anche Limitless nel 2011. Divergent: il trailer Divergent: trama In seguito a una grande guerra che ha distrutto le città e reso necessaria la riorganizzazione della società, gli esseri umani vengono ...

Dopo la guerra - film al cinema dal 3 maggio : trama recensione Curiosità : Dopo la guerra è uno dei film al cinema nella prima settimana di maggio 2018. La pellicola è di genere drammatico del 2017, diretta da Annarita Zambrano, con Giuseppe Battiston e Barbora Bobulova. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Dopo la guerra, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Dopo la guerra DATA USCITA: 03 maggio 2018 GENERE: ...

Deep Rising Presenze dal profondo - film stasera in tv 5 maggio : trama - Curiosità - streaming : Deep Rising Presenze dal profondo è il film stasera in tv sabato 5 maggio 2018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. L’horror scritto e diretto da Stephen Sommers ha come protagonisti Treat Williams e Famke Janssen. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Deep Rising Presenze dal profondo, film stasera in tv: ...

Madagascar 2 via dall’isola : trailer - trama e Curiosità del film d’animazione in tv : Sabato 28 aprile alle 21.10 Italia 1 trasmette Madagascar 2 – Via dall’isola, film di animazione del 2008 firmato Dreamworks diretto da Eric Darnell e Tom McGrath. Madagascar 2 via dall’isola trama Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo si lasciano convincere dai pinguini a tentare di lasciare il Madagascar, a bordo di un aereo improvvisato, per tornare a New York nell’amato Zoo di ...

Youtopia - film al cinema dal 25 aprile : trama - recensione - Curiosità : Youtopia è uno dei film al cinema in uscita questa settimana. La pellicola è dal 25 aprile 2018 in programmazione nelle sale cinematografiche italiane, per la regia di Berardo Carboni con Matilda De Angelis e Alessandro Haber. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Youtopia, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Youtopia DATA USCITA: 25 aprile ...

Tutte le Curiosità sul royal wedding : dal menù al "divieto di effusioni" : Si preannuncia come uno degli eventi più attesi del 2018: è il secondo royal wedding in meno di dieci anni e vede...

Unici ricorda Lucio Dalla con canzoni e Curiosità | 25 aprile : Unici ritorna nella prima serata di Rai 2 del 25 aprile 2018 con un appuntamento dedicato ad un big della musica italiana: Lucio Dalla. Star del popolo e poliedrico, l’artista è scomparso cinque anni fa lasciando un tesoro musicale di inestimabile bellezza. Originale ed eccentrico, creativo e con un’accesa spiritualità: i mille volti di Lucio Dalla sono presenti nei suoi testi, che Unici approfondirà grazie ad un intreccio di ...

Madagascar 2 Via Dall’Isola - film stasera in tv 28 aprile : trama - Curiosità - streaming : Madagascar 2 Via Dall’Isola è il film stasera in tv sabato 28 aprile 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola del 2008 firmata Dreamworks è diretta da Eric Darnell e Tom McGrath. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Madagascar 2 Via Dall’Isola, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Madagascar: Escape 2 Africa USCITO ...

Vinitaly - Coldiretti : dal vino ammuffito alle oche in vigna - tutte le Curiosità : Dal ritorno della pigiatura con i piedi alle oche che concimano il vigneto fino al vino ottenuto da uve “ammuffite” o quello vinificato in antiche anfore dell’isola di Creta, ma ci sono anche le bottiglie gioiello con cristalli e oro e quelle hi-tech che consentono di ricostruire con lo smartphone la storia e le caratteristiche del vino. Sono solo alcune delle curiosità del vino 2,0 presentate dalla Coldiretti al Centro Servizi Arena – stand A ...

Ballistic / Su Rete 4 il film con Antonio Banderas bocciato dalla critica : Curiosità (oggi - 4 aprile 2018) : Ballistic, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Nel cast: Antonio Banderas, Lucy Liu e Gregg Henry, alla regia Wych Kaosayananda. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:21:00 GMT)

5 chicche su Raoul Bova : i gossip - gli scandali e alcune Curiosità! : Raoul Bova è un famosissimo attore italiano, la cui bellezza è nota in ogni parte del mondo. Da sempre timido e riservato, nel 2012 ha infiammato il mondo del gossip separandosi dalla moglie Chiara Giordano e legandosi all'attrice spagnola Rocio Munoz Morales . Scopriamo cosa c'è da sapere sulla vita sentimentale dell'attore, sulla sua famiglia e ...

Il mio grosso grasso matrimonio greco / Su Tv8 il film con Nia Vardalos : le Curiosità (oggi - 29 marzo 2018) : Il mio grosso grasso matrimonio greco, il film in onda su Tv8 oggi, giovedì 29 marzo 2018. Nel cast: Nia Vardalos, Michael Constantine, John Corbett, alla regia Joel Zwick. Il dettaglio.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 19:07:00 GMT)