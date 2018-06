optimaitalia

: Cruciali i prossimi giorni per Destiny 2: successo o fallimento per l’anno 2? - OptiMagazine : Cruciali i prossimi giorni per Destiny 2: successo o fallimento per l’anno 2? - Danielle_Herner : RT @Cor_Com: #CompetenzeDigitali, @Elio_Catania (@ConfDigitale): 'Prossimi 12 mesi cruciali per la rivoluzione delle competenze”. L'intervi… - DanielleLHerner : RT @Cor_Com: #CompetenzeDigitali, @Elio_Catania (@ConfDigitale): 'Prossimi 12 mesi cruciali per la rivoluzione delle competenze”. L'intervi… -

(Di lunedì 4 giugno 2018) La maggior parte dei fan del franchise dipensa che2, il sequel del popolare sparatutto multiplayer uscito nel 2014, abbia fatto diversi passi indietro rispetto all'originale. Ma tutto ciò potrebbe cambiare nella grande espansione di2 in arrivo a settembre, che Bungie rivelerà in un live streaming di Twitch il 5 giugno.Come cambia2 con l'anno 2Le prossime due settimane tra le rivelazioni su Twitch dell 5 giugno e qualunque cosa Bungie presenti all'E3 2018, che si svolgerà la settimana successiva, sarannoper il futuro del franchise. I fan e i giocatori hanno grandi speranze che l'espansione di settembre farà per2 quello che fece l'espansione Il Re dei Corrotti ha fatto per il primo.Il Re dei Corrotti, come questa espansione pianificata a settembre per2, uscì esattamente un anno dopo che il primofu ...