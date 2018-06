ilfattoquotidiano

: Cristiano Zeviani, tutti i misteri sul discografico scomparso a Panama nel 2016: la moglie… - TutteLeNotizie : Cristiano Zeviani, tutti i misteri sul discografico scomparso a Panama nel 2016: la moglie… - Cascavel47 : Cristiano Zeviani, tutti i misteri sul discografico scomparso a Panama nel 2016: la moglie si rivolge alla Farnesin… - fattoquotidiano : Cristiano Zeviani, tutti i misteri sul discografico scomparso a Panama nel 2016: la moglie si rivolge alla Farnesina -

(Di lunedì 4 giugno 2018) Il marito, il produttoretorinese, èdue anni fa a, dove risiedeva da tempo. Ora la moglie, Marcella Guarini, ha deciso di tornare in Italia per chiedere l’intervento del ministero degli Esteri e della Procura della Repubblica, affinché si indaghi su ciò che è davvero accaduto a. Soprattutto alla luce di una serie di circostanze strane avvenute dopo il 10 maggio, data della scomparsa del marito. L’ultima riguarda alcuni atti di vendita di sue proprietà stipulati quando delsi erano già perse le tracce. La donna ne ha parlato al Corriere della Sera, lanciando un appello proprio alla Farnesina: “Voglio chiarire cosa sia successo a mio marito. Non lasciatemi sola”. LA SCOMPARSA DEL, 51 anni, è l’erede di una ricca famiglia di imprenditori torinesi. Nipote del creatore della ...