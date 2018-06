Cristian Imparato | il vincitore di Io canto accusato di essersi rifatto | ‘Rifatevi il

tvzap.kataweb

: 'Avete rotto il...!' L'ex bambino prodigio, Cristian Imparato, si sfoga sui social. Parole pesantissime. Il video: - DonnaFanpage : 'Avete rotto il...!' L'ex bambino prodigio, Cristian Imparato, si sfoga sui social. Parole pesantissime. Il video: - spettacolo_fp : 'Avete rotto il...!' L'ex bambino prodigio, Cristian Imparato, si sfoga sui social. Parole pesantissime. Il video: -

(Di lunedì 4 giugno 2018) “Rifatevi il cervello”: è questa la risposta chedella prima edizione dello show di Canale 5 Iocondotto da Gerry Scotti, dà ai tanti che sui social lo attaccano perché convinti che l’ex bambino prodigio sia ricorso alla chirurgia estetica per stravolgere completamente il proprio aspetto. La ragione di un simile cambiamento però, sostiene il diretto interessato, sarebbe del tutto naturale e starebbe nello sviluppo. Scrive infattisu Instagram: Non sono più un bambino, sono trascorsi ormai ben più di 8 anni dalla mia prima esibizione in tv. Nessuno e dico NESSUNO conosce la mia vita privata e la mia storia che porto sulle mie spalle e sulle spalle dei miei più cari con grande forza. Leggere certi articoli o certi commenti inopportuni mi fanno rabbrividire, molti ancora vivono negli anni 2000 dove chi si “rifà” viene visto male ...