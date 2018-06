Crescita a doppia cifra per l' Aeroporto di Genova

Uber - Crescita a doppia cifra per i ricavi trimestrali : Uber cresce con tassi a doppia cifra anche se i conti rimangono in rosso. La società statunitense di ride-hailing, dopo aver chiuso il quarto trimestre del 2017 con ricavi in aumento del 12% a 2,26 miliardi di dollari e registrato un miglioramento di almeno il 10% in ognuno dei quattro trimestri precedenti, ha iniziato il 2018 con un fatturato di 2,59 miliardi di dollari, ben il 70% in più rispetto ai primi tre mesi dell'anno ...

Aeffe - Crescita a doppia cifra dei risultati trimestrali : Aeffe ha chiuso il primo trimestre con ricavi consolidati pari a 95,2 milioni di euro, rispetto ai 79,6 milioni di Euro del primo trimestre 2017, con un incremento del 20,3% a cambi costanti , +19,7% ...

Europa controcorrente : M A in Crescita a doppia cifra nel 2017 : I cambiamenti strutturali derivanti dalla politica dell''America First' del Presidente Trump, e dalla Brexit, unitamente alla solida performance dell'economia nell'eurozona, continuano ad attrarre ...

India : Banca asiatica di sviluppo - Crescita del 7 per cento potrebbe raddoppiare in 10 anni : ... - La crescita prevista del prodotto interno lordo dell'India di oltre il 7 per cento per l'attuale bilancio fiscale è "incredibilmente veloce" e se si manterrà questo slancio, le stime dell'economia ...

Le conserve della F.lli Polli volano in italia e all’estero : nel 2017 messa a segno una Crescita a doppia cifra : Il Made in Italy che vince nel mondo porta il nome di Fratelli Polli: da 146 anni l’azienda toscana, originaria di Monsummano dove ha sede lo storico stabilimento, produce conserve vegetali esportando la tradizione italiana in linea con i dettami della dieta mediterranea. In uno scenario in cui il comparto delle conserve tradizionali è cresciuto in media del 4.7%, Polli ha chiuso il 2017 con una crescita a doppia cifra sia a volume sia a valore ...

Bcc di Napoli - conti record nel 2017 : Crescita a doppia cifra percentuale : conti record nel 2017 per la Banca di credito cooperativo , Bcc, di Napoli, presieduta da Amedeo Manzo. I dati di bilancio che i soci saranno chiamati ad approvare il prossimo 28 aprile , in prima ...

Buzzi Unicem - utili più che raddoppiati e dividendo in Crescita nel 2017 : Teleborsa, - Profitti più che raddoppiati nel 2017 per Buzzi Unicem . La big italiana del cemento ha chiuso il bilancio annuale con un utile netto di 395 milioni, in forte crescita rispetto ai 149 ...