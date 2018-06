Cosenza | con la cultura si mangia Arriva la mostra di Van Gogh ma si entra solo dal Mc

RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Catania in semifinale con Cosenza e Siena - beffa atroce per la Reggiana! : RISULTATI PLAYOFF SERIE C: Catania, Cosenza, Reggiana e Sudtirol sono le quattro squadre che si qualificano per le semifinali, beffa atroce per la Reggiana eliminato all'ultimo secondo(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 22:22:00 GMT)

L’UNVS a convegno a Cosenza su cibo - salute e sport : Ha riscosso un grande successo il convegno organizzato dall’UNVS di Cosenza presieduta da Arnaldo Nardi, su “cibo tra storia e salute – buone pratiche alimentari per vivere di più e meglio”. Medici e sportivi in base alle proprie conoscenze ed esperienze, hanno evidenziato quanto lo stretto rapporto fra cibo e sport possa garantire una buona qualità di vita, allungando la medesima. Hanno partecipato al convegno anche i dirigenti nazionali ...

Serie C - playoff : Catania - solo pari con la Feralpi. Vincono Reggiana - 2-1 al Siena - e Cosenza : "Sfavoriti a chi?", potrebbe essere il titolo. Il titolo di un film - quello della Serie C - che scrive altre pagine piene di sorprese e colpi di scena. Il pari imposto dalla Feralpisalò al Catania, ...

Diretta/ Cosenza-Sambenedettese (risultato live 1-1) streaming video e tv : Marchi pareggia i conti : Diretta Cosenza Sambenedettese info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, andata dei quarti playoff Serie C (oggi 30 maggio)(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 21:58:00 GMT)

Nuovo ospedale di Cosenza - Oliverio ha incontrato il partenariato : Per attivare la utilizzazione di queste risorse- ha proseguito il presidente della Regione- è necessario un accordo di programma con il ministero della Salute e con quello dell'Economia e delle ...

Cosenza si conferma 'Città che legge' e guarda ad un Patto locale per la lettura : Penso alle librerie della città, penso al mondo della scuola che ha un bell'esempio nella Little Free Library del Liceo Telesio, penso ai laboratori di lettura della Città dei Ragazzi, e sono ...

DIRETTA / Cosenza Trapani (risultato finale 2-1) streaming video e tv : Vincono i lupi nella ripresa : DIRETTA Cosenza Trapani info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 1^ turno nazionale playoff di Serie C (oggi 20 maggio)(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 22:44:00 GMT)

Da Udine a Cosenza - la Csr raccontata in 10 tappe : Da Udine a Cosenza. Dieci tappe per raccontare la responsabilità sociale delle imprese: tra traguardi raggiunti e nuovi obiettivi da centrare. Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale si appresta a fare l’ultima tappa a Verona il prossimo 23 maggio per poi dare appuntamento al salone nazionale che si terrà a Milano l’1 e il 2 ottobre. La Csr, così, ha fatto il giro d’Italia con un percorso “molto positivo” commenta all’Adnkronos, Rossella ...

Da Udine a Cosenza - la Csr raccontata in 10 tappe : In questo mondo l'azienda più grande stimola quella più piccola a migliorare'. Un percorso lungo, "perché non si finisce mai di migliorare" ed è per questo, conclude Sobrero, che "il titolo di questa ...

Cosenza. Truffa a Inps con 311 braccianti fantasma : Cosenza. Truffa a Inps con 311 braccianti fantasma – Ben 311 assunzioni fantasma che hanno creato un danno alle casse dello Stato di circa 550.000 euro. E’ quanto hanno scoperto i finanzieri della compagnia di Rossano (Cosenza) smascherando, al termine di una complessa indagine coordinata dalla procura di Castrovillari, una Truffa ai danni dell’Inps da parte di un’azienda agricola attraverso il meccanismo delle assunzioni ...

Playoff serie C - Cosenza avanti con un pari : Il Cosenza impatta 1-1 contro la Casertana ma va avanti in virtù della migliore classifica nella stagione regolare: botta e risposta tra Tutino e Finizio. Questo il risultato del secondo turno dei ...

Scuole di Cosenza in campo contro la dispersione scolastica : Interessante progetto dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometra “Serra-Quasimodo” del Liceo Artistico di Cosenza, diretti dalla dirigente scolastica Loredana Giannicola.

Diretta/ Cosenza-Casertana (risultato live 1-0) streaming video e tv : Tutino sblocca subito la contesa : Diretta Cosenza Casertana, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Sfida davvero interessante al San Vito nel secondo turno dei playoff di Serie C(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 20:39:00 GMT)

Gdf Cosenza - controlli ai lidi balneari. Scoperta evasione di canoni demaniali per oltre 2 milioni di euro : Cosenza - La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cosenza, negli ultimi mesi e prima dell'arrivo dell'estate, ha intensificato una serie di controlli relativi al corretto assolvimento dei ...