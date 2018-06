Cos' è oggi il centrosinistra? Un vocabolario per l' identità culturale del Pd

Repubblica e Costituzione Toma : oggi celebriamo i due pilastri della nostra democrazia - : Il primo è l'opzione Repubblicana che il 2 giugno 1946 milioni di italiani vollero fare in scienza e coscienza, opzione che, tra l'altro, registrò per la prima volta in Italia il voto delle donne; il ...

Cosa succede oggi in Spagna : Potrebbe essere l'ultimo giorno di governo per Mariano Rajoy, al potere dal 2011, e il primo per il socialista Pedro Sánchez The post Cosa succede oggi in Spagna appeared first on Il Post.

“Il cuore… Ecco Cosa ho”. La salute di Bianca Atzei - non l’aveva mai detto prima. Oggi racconta tutto : L’Isola dei Famosi è finita da un pezzo, ma Bianca Atzei, una delle naufraghe più amate dell’ultima edizione andata in onda, è sempre più vicina a un ex compagno d’avventura: Jonathan Kashanian. È un gossip freschissimo quello che vorrebbe i due isolani insieme. Il feeling, d’altronde, era chiaro a tutti in Honduras. Ma la voce ha cominciato a circolare quando lui ha rivelato di non sapere bene che tipo di ...

E oggi invece Cosa diavolo succederà? : Il presidente incaricato Cottarelli dovrebbe vedere Mattarella, mentre Lega e M5S dicono che forse vogliono provarci di nuovo: le notizie, man mano che arrivano The post E oggi invece cosa diavolo succederà? appeared first on Il Post.

”Ma è lei?”. Ricordate Livia Azzariti? Cosa fa (e com’è) oggi il volto di ‘Uno Mattina’ : la nuova vita della conduttrice e medico : Livia Azzariti è stata una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo italiana. Romana, classe 1954, laureata in Medicina, nel 1985 ha iniziato a collaborare con la redazione Rai grazie a Luciano Rispoli per i programmi medici, curando poi la trasmissione ”Colloqui sulla prevenzione”. Ma è nel 1987 che arriva il successo: la Azzaritti viene chiamata a sostituire Elisabetta Gardini ad Unomattina. Accanto a Piero ...

Accadde oggi : il 29 Maggio 1453 la caduta di Costantinopoli : Nata l’11 Maggio del 330, Costantinopoli viene conquistata dall’esercito turco il 29 Maggio 1453: fu il colpo di grazia per il grande impero romano d’Oriente, inferto dal sultano Maometto II, che pone fine alla dinastia bizantina di Costantino XI Paleologo. L'articolo Accadde oggi: il 29 Maggio 1453 la caduta di Costantinopoli sembra essere il primo su Meteo Web.

“Chi si rivede!”. Ecco la nuova Giusy Ferreri. Dieci anni fa saliva sul palco di X-Factor - oggi la ritroviamo Così : una bellissima mamma : Esattamente 10 anni fa, ad X-Factor, Giusy Ferreri cantava per la prima volta ”Non ti scordar mai di me”, singolo scritto da Roberto Casalino pubblicato il 30 maggio 2008 proprio per il talent show che all’epoca andava in onda su Rai Due. Tormentone di quella lontana estate con Tiziano Ferro compositore, Giusy arriva seconda nella storica prima edizione di X-Factor dietro agli Aram Quartet (di cui faceva parte Antonio ...

SONIA BRUGANELLI / Criticata dal web e da Maurizio Costanzo - oggi la replica di Paolo Bonolis? (L’intervista) : SONIA BRUGANELLI è sposata dal 2002 con Paolo Bonolis, con cui ha avuti tre figli: Silvia, Davide e Adele. L'opinionista è stata Criticata da Maurizio Costanzo.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 17:11:00 GMT)

“Basta”. Lorella Cuccarini cambia vita. Un colpo gobbo per i fan della showgirl che - da oggi - saranno Costretti a vederla Così : Negli anni ’80 era esplosa cone la forza e la caparbietà di chi a tutti i costi vuole arrivare. E Lorella Cuccarini ce l’ha fatta, non con la spocchia della prima della classe ma con il sorriso dolce della ragazza della porta accanto. Una vita privata da mulino bianco, mai sopra le righe e un talento enorme nel ballo che ha spaccato il pubblico italiano nel dualismo con l’altra stellina bionda, Heather Parisi. Adesso però si apre un nuovo ...

Terremoto oggi a L’Aquila/ INGV ultime sCosse : sisma M 3.0 a Pizzoli in Abruzzo (28 maggio 2018) : Terremoto oggi a L'Aquila: ultime scosse INGV, dati in tempo reale. sisma di M 3.0 a Pizzoli in Abruzzo: sciame sismico in centro Italia e in Sicilia, oggi 28 maggio 2018(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 13:32:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : Cosa farà ora Mattarella? Governo Cottarelli o nuove elezioni - le ipotesi : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, il Quirinale rende ufficiale la rottura "Giuseppe Conte ha rimesso il mandato per formare il Governo". cosa farà Mattarella? Convocato Cottarelli .Quali potrebbero essere le prossime mosse del Presidente della Repubblica, dopo aver di fatto “sciolto” l’incarico di Giuseppe Conte e fatto “fallire” il Governo Lega-M5s sono alquanto difficili da prevedere, ma ci sono sicuramente dei punti fermi. «La ...

Curriculum con soggiorni non certificati - Così fan (quasi) tutti : anche per la consulente del Colle visite non provate : Non solo il premier Giuseppe Conte. L’attitudine dei docenti a inserire nel proprio cv esperienze all’estero non certificate non è un’esclusiva del presidente del Consiglio incaricato. Per avere conferma basta bussare al Quirinale. Che fra i suoi consulenti ha nominato una docente di diritto che tra le sue esperienze professionali riporta soggiorni di studio all’estero in maniera del tutto analoga all’attuale presidente del ...

Terremoto oggi a Catania/ Ingv - sciame sismico Sicilia : sCossa 3.2 vicino Milo - 25 maggio 2018 - : Terremoto a Catania oggi, 25 maggio 2018. Ingv, sciame sismico Sicilia: scossa magnitudo 3.2 a Milo. Le ultime notizie, gli aggiornamenti.

Che Cosa cambia - da oggi - con il Gdpr : Il nuovo regolamento introduce una serie di disposizioni e obblighi per le società attive nell'economia digitale e di diritti per cittadini e utenti. Innanzitutto, il …