Cos' è la Flat tax e come funziona

Cosa pensa Giovanni Tria di flat tax - reddito di cittadinanza - euro e Germania : Ma Cosa ci si può aspettare dal , forse, futuro ministro dell'Economia? Aumentare l'Iva per finanziare sla flat tax Ebbene una Cosa è abbastanza chiara e forse farà saltare sulla sedia qualcuno. Tria ...

Nei primi mesi del Prof niente flat tax e sussidi solo misure a Costo zero : La parte del programma elettorale del centrodestra che la vulgata elettorale e mediatica bollava come la meno realistica potrebbe essere uno dei pochi punti realizzabili del "contratto" tra M5S e Lega per il governo. La flat tax continua a guadagnare consensi tra gli addetti al settore. Ieri la Cei, la Conferenza episcopale italiana ha bocciato la riforma fiscale, ma negli ultimi due giorni autorevoli media come Bloomberg e il Wall street ...

"Così la Flat tax può funzionare". Parola di Bloomberg e WsJ : La Flat tax, quella contenuta nel programma di centrodestra e ora portata da Salvini nel contratto con il M5S, potrebbe funzionare. A dirlo non è un esponente del Carroccio, ma due importanti quotidiani finanziari internazionali. Il Wall Street Journal nei giorni scorsi l'ha definita "un"idea molto migliore" rispetto al reddito di cittadinanza. E ora arriva anche il "via libera" di Bloomberg, che lo considera una politica che in prospettiva ...

Flat Tax di M5S e Lega : ecco come cambiano le Cose e a chi conviene - gli esempi : In attesa che finalmente possa essere dipanata la matassa relativa al nuovo Governo in maniera definitiva, è il momento in cui si prova a capire quali possono essere i punti di accordo di un programma di un esecutivo che metterà insieme due forze che, almeno in campagna elettorale, risultavano avversarie. Tra i punti su cui sembra destinata ad esserci convergenza di idee c’è la Flat Tax. In questi casi si sprecano fiumi di inchiostro ...

Flat tax - euro - debito - migranti. Cosa resta e Cosa scompare nel contratto finale Di Maio-Salvini : L’accordo tra Cinque stelle e Lega ha più volte cambiato volto nell’arco di soli cinque giorni. Resistono gli annunci sulla «tassa piatta», gli assegni anti-povertà e la gestione dei migranti. Cambia quasi tutto il resto, a partire dal rapporto con la moneta unica...

Sgravi e detrazioni fiscali - ecco Cosa ne sarà dei 'bonus' con l'introduzione della flat tax : Che fine faranno bonus e detrazioni fiscali con l'introduzione della flat tax? Si tratta di un "dettaglio" che nel contratto di governo "stipulato" tra Lega e M5s non viene specificato nel dettaglio...

Che Cos'è la flat tax : maxi taglio fiscale per i ricchi - rischio beffa per i poveri : Che cos'è? Nel gergo anglofilo della politica economica e delle tasse viene chiamata flat tax, significa tassa piatta, ma anche con la traduzione in mano non si capisce. 'Piatta', ma perché? L'...

Fornero - flat tax e reddito di cittadinanza : il programma Lega-M5S Costerebbe 100 miliardi l’anno : Secondo un'analisi condotta da Oxford Economics, l'approvazione del programma economico proposto da Lega e Movimento 5 Stelle costerebbe 100 miliardi di euro all'anno e porterebbe "a un drastico deterioramento del disavanzo di bilancio con il deficit, stimato dal nostro modello economico globale, al 5,5% nel 2019". .Continua a leggere

M5s-Lega - Sapelli : “Avranno cambiato idea. Ci tenevo a fare qualCosa - hanno un buon programma. Non c’è flat tax” : “Non sapevo di questa nota del M5s. Vorrà dire che hanno cambiato parere. Ci tenevo a fare qualcosa, perché il loro è un buon programma. Se Siniscalco fosse venuto con me, avremmo fatto un buon lavoro.”. E’ allibito il professor Giulio Sapelli, contattato telefonicamente dalla trasmissione radiofonica Ho Scelto Cusano (Radio Cusano Campus), il cui conduttore, Gianluca Fabi, gli comunica in diretta l’ultima ora de ...

Chiamiamo le Cose con il loro nome : la flat tax è eversiva : Le notizie di stampa che giungono sul "contratto di governo" tra Lega e Movimento 5 Stelle lasciano davvero allibiti. Su tutto spicca la flat tax, di cui le prime stime pubblicate oggi su Repubblica da Roberto Petrini spiegano bene l'impatto distributivo fortemente regressivo, che beneficerebbe clamorosamente i contribuenti più benestanti a scapito di tutti gli altri italiani. È giunto il momento di chiamare le cose con il loro ...

Flat tax Lega-M5S premia i redditi 40-60mila euro Nodo-Costi da 50 miliardi : Resta il nodo del costo, stimato in 45-50 miliardi. Le due aliquote meno regressive della proposta originaria . Oggi «stretta» sui programmi, c'è anche il taglia-leggi. Ma è ancora stallo su un nome condiviso per il premier...

Cos'è la flat tax - : Tale somma, secondo la Lega, potrebbe essere ottenuta sommando imposte derivanti dall'economia sommersa, maggior incasso Iva, imposte dei nuovi occupati e rottamazione delle cartelle Equitalia. Una ...