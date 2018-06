Cos' è il Regolamento di Dublino | la legge europea sul sistema di asilo

Migranti - il regolamento di Dublino : Cos'è e la posizione dell'Italia - : Il testo disciplina la concessione del diritto d'asilo per chi arriva in Europa. I Paesi membri stanno dibattendo su una sua riforma. Il nostro Paese vuole togliere l'impegno sui Migranti dagli Stati ...

Seconde Squadre - c'è il regolamento : Così si calcolerà il ranking : La Figc ha ufficializzato il regolamento e dettato i parametri con i quali scrivere il ranking tra le società di Serie A interessate all'iscrizione di una Seconda Squadra nel prossimo campionato di Serie C. Il ranking...

Privacy online - entra in vigore il regolamento Ue : Cosa cambia : Il 25 maggio 2018 verrà ricordato come una data storica per la protezione dei dati personali. entra infatti in vigore in tutti gli Stati dell'Unione europea il regolamento Ue 2016/679 noto anche...

Nuovo regolamento europeo sulla privacy : ecco che Cosa cambia : L’introduzione del Nuovo regolamento sulla privacy europeo è stato annunciato da un evento senza precedenti: Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, invitato a rispondere alle domande dei parlamentari europei preoccupati per il trattamento dei dati personali su Facebook dopo lo scandalo di Cambridge Analytica. Ma al di là delle rassicurazioni del CEO di Facebook, il GDPR (General Data Protection Regulation) apporta rilevanti novità in tema ...

GDPR - Cosa dice il testo del regolamento privacy 2018 e perché ci riguarda : Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR(General Data Protection Regulation), emanato dalla Commissione europea per tutelare la privacy e rendere la gestione dei dati personali omogenea per tutti i servizi. Un malloppo di 99 articoli recepito dal Parlamento italiano e integrato all’interno della vecchia legge sulla privacy (risalente al 1995) che consentirà ai cittadini di avere il ...

Nuovo regolamento per la privacy 2018 - Cosa cambia : Dal 25 maggio 2018 si applica il Nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati Gdpr (acronimo di General Data Protection Regulation), regolamento emanato dalla Commissione europea col fine di tutelare la privacy e rendere la gestione dei dati personali omogenea per tutti i servizi. Il testo è stato decretato il 27 aprile 2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 entrando in vigore dal 25 maggio dello stesso anno, ...

Chi si qualifica in Europa League se la Juventus vince la Coppa Italia? Il regolamento e Cosa succede col settimo posto in Serie A : Questa sera si gioca la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio, Juventus e Milan si contendono il trofeo in una partita che sarà determinante anche per definire quali saranno le squadre italiane che giocheranno in Europa nella prossima stagione. La vincente della Coppa Nazionale, infatti, ottiene il pass diretto per la fase a gironi dell’Europa League ma cosa succede se ad alzare il trofeo saranno i bianconeri che sono già qualificati ...

Milan in Europa League se vince la Coppa Italia? Cosa succede alla settima della Serie A? Il regolamento e gli scenari : Questa sera si disputerà la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma si affronteranno Juventus e Milan in un match che non assegnerà soltanto il trofeo ma che sarà determinante anche per lo scenario delle squadre italiane che disputeranno le competizioni europee nella prossima stagione. La vincente della Coppa Italia, invece, si qualifica direttamente alla prossima Europa League e questo pass interessa soprattutto i ...

Serie A calcio femminile - Juventus e Brescia a quota 54 : Cosa succede in caso di arrivo a pari punti? Rischio spareggio! Il regolamento : Mancano 180 minuti al termine del campionato di calcio femminile di Serie A e Brescia e Juventus sono in vetta con gli stessi punti (54). Una parità dettata dalla quasi infallibilità delle due compagini sconfitte due volte in questo campionato con una vittoria ciascuna nei rispettivi scontri diretti: 4-0 in favore della Vecchia Signora nel match al Club Azzurri e 2-1 per le Leonesse a Vinovo. Un sostanziale equilibrio che potrebbe portare ad un ...

Grande Fratello 15 : un'inquilina ha infranto il regolamento? Ecco Cos'è successo Video : La quindicesima edizione del Grande Fratello [Video] è iniziata circa una settimana fa e gia' all'interno della casa di Cinecitta' è successo di tutto. In pochissimi giorni i numerosi telespettatori del reality Mediaset hanno assistito a liti, coccole, avvicinamenti e tanto altro ancora. Ma nelle ultime ore è iniziata a circolare una notizia che riguarda una concorrente in particolare. Di chi si tratta e cosa ha fatto? Nel prosieguo ...

WhatsApp sarà proibito ai minori? Ecco Cosa prevede il regolamento Video : #WhatsApp è da anni ormai considerata la piattaforma di messaggistica istantanea più utile in tutto il mondo. La famosa applicazione, grazie alle moltissime modifiche e agli aggiornamenti, viene utilizzata e amata da individui e utenti di tutte le eta'. Sfortunatamente in queste ore gira una notizia spiacevole per gli utenti più giovani che sono coloro che usano in maniera più frequente WhatsApp. Pare infatti che i creatori dell'applicazione ...

Milan shock - altro che Champions : adesso rischia di perdere anche l’Europa League - ecco Cosa dice il regolamento : Il clamoroso k.o. rimediato ieri sera a San Siro contro il Benevento inguaia tremendamente il Milan non solo per la classifica di questo campionato, ma anche per la prossima stagione che potrebbe essere già compromessa in partenza. Ormai definitivamente sfumata la possibilità di entrare nella prossima Champions League, adesso la squadra di Gattuso rischia di perdere addirittura la qualificazione in Europa League. Sarebbe una batosta con ...