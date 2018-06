Corteo Storico nel ricordo di Sergio Riccetti

Palio. È Ginevra Liverani la dama a cavallo del Rione Verde per il Corteo storico : ... dovrà rievocare la bellezza, la grazia e la leggiadria di Madonna Rundanina, descritta dalla cronaca dei tempi come la bellissima rampolla della Famiglia dei Conti Rondanini di Via Pascoli, ...

Enna Settimana federiciana 2018 Centinaia di partecipanti per il gran Corteo Storico e il torneo di arcieri : In serata al Castello spettacoli e premiazione del Palio. E ancora, mercatini, degustazioni e mostre Enna, 12 maggio 2018 Ultima e intensa giornata per la Settimana federiciana 2018 quella di domani, ...

Narni - il Corteo Storico della Corsa all'Anello incanta per la 50esima volta : Narni " Il copione recitato a memoria, le parti interpretate alla perfezione, i ruoli impersonati senza sbavature. Il corteo storico della Corsa all'Anello non ha tradito le attese e nella notte del ...

Corsa all'Anello - è l'ora del grande Corteo storico : Il corteo rappresenta uno degli spettacoli più suggestivi della Corsa all'Anello. I costumanti, tutti ricostruiti dopo un capillare lavoro di ricerca sul personaggio e sul costume, ricreano un ...

Bari - Innovativo e poetico il Corteo Storico di San Nicola firmato Elisa Barucchieri : ...della tradizione il Corteo storico è stato annunciato da timpani e chiarine eseguiti dal gruppo Sbandieratori/musici di Lucera Puer Apuliae e si è sviluppato in sei quadri scenici e due spettacoli. ...

Strade invase da 150mila persone per lo spettacolare Corteo storico : Tra i vari spettacoli di maggiore attrazione le danze medioevali di Almaterra ed il quadro realizzato dalle Mamme dal Mondo, ma tra tutti hanno sicuramente avuto maggior favore del pubblico i canti ...

Tra 'devozione' dei veterani e curiosità per i più giovani - in coda per il casting del Corteo Storico di San Nicola : Approfondimenti Corteo Storico di San Nicola, bando biennale vinto dalla Doc Servizi: Barucchieri direttrice artistica 22 marzo 2018 Corteo Storico di San Nicola 2018, tornano le selezioni per ...

Manifestazione contro la restituzione Tasse - Il Corteo si snoderà nel centro storico dell'Aquila : L'Aquila - Partirà alle 10.30 di lunedì 16 aprile dalla Fontana luminosa la Manifestazione indetta da Comune dell’Aquila e Regione Abruzzo per protestare contro la richiesta avanzata dall’Unione Europea di restituzione di Tasse, tributi e contributi sospesi dopo il sisma del 2009 nei confronti di aziende e titolari di partita Iva. Il corteo si snoderà lungo Corso Vittorio Emanuele e Corso Federico II per concludersi alla ...