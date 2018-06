Coppie gay | Fontana tira dritto | Sono fiero di dirmi cristiano

Coppie gay e figli - quella di Andrea e Gianni è una storia di orgoglio e coraggio : La stagione dell’orgoglio è ufficialmente cominciata. Sabato 19 maggio, a Bergamo, ha preso il via l’Onda Pride, che vedrà ben 29 manifestazioni in tutta Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Ed è dalla Lombardia che voglio cominciare a raccontare, a partire da quella di oggi, una serie di storie: quelle di persone che scendono in piazza a ricordarci che odio e discriminazioni contro la comunità Lgbt dovrebbero essere relegate al passato. Ma la ...

Figli di Coppie gay - il Piemonte pagherà le spese legali dei genitori in eventuali cause con lo Stato : Si attingerà dal Fondo antidiscriminazione della Regione. Allarme dai centri di provincia: "Qui difficoltà e violenze continuano"

Quei sindaci che sfidano la legge per registrare figli di Coppie gay : Quello di Torino ha aperto la strada, ma adesso sono tanti i sindaci che non vogliono essere da meno nella registrazione dei figli delle coppie omossessuali.Una decina di primi cittadini del torinese si sono detti disponibili a registrare gli atti di nascita di questi bambini. La pratica è sostenuta da esponenti del Partito Democratico e del MoVimento 5 Stelle. Maria Grazia Grippo e Mimmo Carretta, entrambi del Pd di Torino, hanno approvato ...

Piemonte - dieci sindaci di centrosinistra seguono l'esempio di Appendino : "Registreremo i figli di Coppie gay" : Nasce la rete dei Comuni aderenti alla "Primavera Arcobaleno". Chiedono tempo, invece, gli altri primi cittadini Cinque Stelle. Domenica a Torino la "festa...

Coppie gay - asilo elimina la festa del papà e della mamma a Roma : Coppie gay, asilo elimina la festa del papà e della mamma a Roma Per l’associazione Articolo 26 e per alcuni genitori di altri bambini dell’asilo però la decisione di eliminare le tradizionali feste è una “discriminazione al contrario” Continua a leggere

Registrati figli di due Coppie gay : scoppia il caso a Torino : Notizia che fa scalpore negli ultimi giorni è l’annuncio della sindaca di Torino Chiara Appendino: l'oggetto del discorso è stato un attacco rivolto alle istituzioni italiane, incapaci a suo avviso di garantire un'adeguata tutela degli omosessuali mediante la registrazione all'anagrafe dei figli di coppie gay. Difatti, continuano le battaglie legali delle famiglie omosessuali per raggiungere un'adeguata tutela giurisdizionale che possa ...

