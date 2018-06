Coppa del mondo Boulder | oro per il piemontese Gabriele Moroni

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggewi 2018 : programma - orari e tv : Terza tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo: dal 7 al 14 giugno il circuito maggiore fa tappa a Siggiewi (Malta). Dal 7 al 9 sono in programma le gare di skeet maschie e femminile, mentre dall’11 al 14 si terranno le gare di trap, maschile femminile e misto. L’Italia sarà in gara con 12 atleti, schierando il numero massimo di atleti in ogni specialità: 3 nelle gare individuali e due coppie nel misto. Le finali saranno trasmesse in ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Italia terza a Tunisi - vittoria per la Russia : La Russia si prende la vittoria nell’ultima prova a squadre della stagione di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Tunisi. Le russe hanno sconfitto in finale la Francia con il punteggio di 45-35. L’Italia si è consolata con il terzo posto. Dopo la sconfitta in semifinale con la Russia per 45-42, il quartetto azzurro formato da Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Loreta Gulotta e Martina Criscio ha sconfitto nella finalina la Cina con ...

Arrampicata - Gabriele Moroni vince nella tappa giapponese di Coppa del Mondo : Il climber piemontese sale sul gradino più alto del podio dopo averlo sfiorato numerose volte in carriera Gabriele Moroni trionfa nella tappa giapponese di Coppa del Mondo boulder di Arrampicata. Il climber piemontese sale sul gradino più alto del podio dopo averlo sfiorato numerose volte in carriera con una collezione di quattro argenti e un bronzo. Nel ranking mondiale l’italiano è al 10° posto. Moroni è riuscito ad imporsi già nella ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : dominio olandese nell’ultima giornata. Tutti i risultati delle finali : Si è chiusa oggi a Belgrado (Serbia) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’ultima giornata di gare ha regalato grandi emozioni con ben quattordici finali disputate. Ricordiamo che l’Italia aveva scelto di non partecipare a questa prima tappa, per preparare meglio i prossimi impegni. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal due senza dove al femminile domina il Canada davanti a Spagna e Olanda, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Brunet vince a Tunisi. Le azzurre si fermano agli ottavi : È la francese Manon Brunet a trionfare nell’ultima prova di Coppa del Mondo di spada femminile a Tunisi. La transalpina si è imposta in finale sull’ucraina Olga Kharlan all’ultima stoccata per 15-14. Sul podio salgono anche l’altra transalpina Margaux Rifkiss e la rumena Bianca Pascu. E’ un’Italia che si ferma agli ottavi di finale. Purtroppo sono ben quattro le azzurre che sono state eliminate a questo punto del tabellone. Da ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : i risultati delle finali delle specialità non olimpiche e del paracanottaggio : Va in archivio la prima giornata di finali della prima tappa della Coppa del Mondo di Canottaggio in corso a Belgrado, in Serbia: disputate le specialità non olimpiche ed il paraCanottaggio. L’Italia ha scelto di non prendere parte alla tappa serba, concentrandosi sui prossimi appuntamenti. Nel singolo pesi leggeri femminile si impone la bielorussa Alena Furman in 7’46″15, che precede la canadese Ellen Gleadow, seconda in ...

Mountain bike - Coppa del Mondo Fort William 2018 : Aaron Gwin e Myriam Nicole pronti a ripetersi - torna in gara Eleonora Farina : Questo fine settimana Fort William (Gran Bretagna) ospiterà la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo downhill di Mountain bike. La città scozzese è un appuntamento fisso del calendario, visto che è stata sempre presente negli ultimi 15 anni. Anche quest’anno vedremo in azione i migliori atleti del Mondo, con gli italiani che proveranno ad essere protagonisti. Andiamo quindi ad analizzare i favoriti e le speranze azzurre per questa ...

Arrampicata Sportiva - Coppa del Mondo 2018 : il boulder sbarca a Hachioji - sfida totale tra i big. L’Italia ci prova : Dopo qualche settimana di riposo, nel weekend del 2-3 giugno torna la Coppa del Mondo 2018 di Arrampicata Sportiva. A Hachioji (Giappone) spazio esclusivamente al boulder, la specialità più tecnica di questa disciplina che farò il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Al maschile i favoriti della vigilia sono i primi tre della classifica generale: lo sloveno Jerney Kruder, il giapponese Tomoa Narasaki e il russo Aleksei Rubtsov senza ...

Mondiali 2018 Russia - 8 record storici della Coppa del Mondo pronti per essere battuti : Trentadue giorni, sessantaquattro partite, e la possibilità di entrare nella storia del calcio. Mancano appena due settimane al più importante torneo di sempre, perché nel Mondiale ogni giocata rimane ...

Dodici azzurre a Tunisi per l'ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo di sciabola : La "novità" dell'edizione 2018 della tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile a Tunisi sarà la location che ospiterà la fase finale della gara individuale in programma sabato. Gli assalti ...

Il Trento femminile alle finali della Coppa Italia a 7 : Trento. Il rugby trentino si sposta in Lombardia per l'ultimo atto della stagione diviso tra i campi di Calvisano e Lodi. Nel centro bresciano si disputano, oltre alla finale scudetto femminile tra ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : Italia assente - tanti big in gara : Partirà domani la prima tappa di Coppa del Mondo di Canottaggio: l’Italia ha deciso di saltare l’appuntamento di Belgrado e non scenderà in acqua. Al contrario molti altri big hanno deciso di non mancare in Serbia e già l’esordio stagionale si rivela pieno di duelli da non perdere. Nel due senza senior femminile l’armo da battere è senza dubbio la Nuova Zelanda di Grace Prendergast e Kerri Gowler, le quali nella scorsa ...

Ufficializzate le date della Coppa Cev 2019 : La CEV ha pubblicato sul proprio sito in questi giorni date e modalità di svolgimento della 2019 CEV Cup. Il secondo trofeo continentale, a cui Trentino Volley ha diritto a partecipare grazie al ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : la sciabola femminile chiude la stagione a Tunisi : Anche la sciabola femminile è arrivata al termine della sua stagione di Coppa del Mondo e la cornice per quest’ultima tappa è quella di Tunisi. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima di Europei e Mondiali e sicuramente è un test fondamentale per valutare lo stato delle azzurre sia nell’individuale che nella gara a squadre. Nell’ultimo Grand Prix di Mosca c’è stato il ritorno di Sofya Velikaya e la russa ...