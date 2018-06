Convocati Messico Mondiali 2018 | c' è anche l' eterno Rafa Marquez

Mondiali Russia 2018 - svelati i Convocati del Messico : quinta partecipazione per Rafa Marquez : Il ct del Messico ha reso nota la lista dei 23 convocati per il Mondiale in Russia, c’è anche il veterano Marquez, alla sua quinta partecipazione Il Messico ha ufficializzato la lista dei 23 giocatori convocati per il Mondiale di Russia. Nella lista stilata dal tecnico colombiano Juan Carlos Osorio c’è anche il capitano infortunato, Andrés Guardado. Rientrano nel gruppo il ‘veterano’ Rafael Márquez che coi suoi 39 anni ...