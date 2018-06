Contratto Lega - M5S | norme per moschee e luoghi di culto L' Imam di Trento

Di Maio : Contratto con Lega - ma divisi : 14.30 "Con Salvini abbiamo fatto un contratto ma ci presenteremo divisi, alle Amministrative e alle Europee". Lo precisa Di Maio,vicepremier e ministro del Lavoro. E aggiunge: i soldi per il contratto? "Li prendiamo ai tavoli europei". Poi assicura:"Faremo dei provvedimenti per aiutare i cittadini che sono in povertà e pertanto non possiamo prescindere dal reddito di cittadinanza e dalla pensione di cittadinanza", che "porterò al più presto" ...

Governo M5s-Lega - cosa va e cosa no nella giustizia immaginata nel Contratto : Sono 58 le cartelle del “contratto per il Governo” grillo-leghista. Una dozzina, quasi il 20%, riguardano la “giustizia rapida ed efficiente” e altri temi a vario titolo connessi, come la corruzione, i reati ambientali, l’ordinamento penitenziario, la sicurezza nelle sue molteplici declinazioni ecc. E’ giocoforza concentrarsi su poche macro-questioni, trascurando un’infinità di altri temi che si potrebbero esaminare. In generale, è facile ...

Governo M5s-Lega - la sintesi del Contratto tra Di Maio e Salvini (per chi non ha molto tempo) : Nasce il Governo Lega - 5 stelle Cosa c'è scritto nel contratto Lega-5stelle? Il documento...

Scuola : ecco cosa prevede il Contratto di governo tra M5S e Lega : Questo governo, o contratto di governo, non s’ha da fare, oppure si. Nelle ultime ore regna sempre più incertezza. Cottarelli, Premier incaricato, è salito più volte al Colle. La sua squadra di governo è pronta ma i nomi dei Ministri non saranno diffusi, si cerca ancora di far partire un governo Movimento 5 Stelle-Lega, magari […] L'articolo Scuola: ecco cosa prevede il contratto di governo tra M5S e Lega proviene da Scuolainforma.

Incredibile a Rimini : la società di Lega Pro offre un Contratto a Karius : Il Rimini, neopromosso in Lega Pro, offre un anno di contratto a Loris Karius, portiere del Liverpool protagonista di due clamorosi errori nella finale di Champions League. E’ il presidente della società romagnola Giorgio Grassi a lanciare la proposta, con una lettera sul sito del club. “Mi piacerebbe ospitare il portiere tedesco per qualche giorno a Rimini, terra dell’accoglienza e da sempre frequentata dai suoi ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Savona? Fui io a introdurlo a Salvini e Di Maio. Era il perno del Contratto M5s-Lega” : “Paolo Savona? Era il perno su cui si costruiva l’alleanza di Governo M5s-Lega, interpretava la visione dell’Europa di questi due movimenti politici. Venendo meno questo perno e il dna di questa alleanza, cadeva tutto il costrutto”. Sono le parole di Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, nel corso di Bersaglio Mobile, su La7. Il vicesegretario leghista spiega: “Savona non era esponente né della Lega, né del ...

Mediapro - la Lega rompe il Contratto : Solo sette giorni di tempo per versare la fideiussione da 1,2 miliardi. Per Mediapro è l'unico modo per evitare la risoluzione del contratto che gli affida i diritti tv di Serie A del campionato ...

