Conte domani al Senato | voto di fiducia previsto per le 19 30

Nasce il governo Lega-M5S : Conte premier - Salvini e Di Maio vice. Domani pomeriggio il giuramento : Domani alle 16.00 il giuramento del nuovo Esecutivo. Di Maio e Salvini hanno trovato l’intesa politica dopo un lungo confronto: prevede Giuseppe Conte premier, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi. Salvini (ministro dell’Interno) e Di Maio (ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro) saranno anche vice ...

Nasce il Governo Conte - la lista dei ministri. Domani alle 16 il giuramento. Il premier : «Lavoriamo per migliorare la vita agli italiani» : Il premier Giuseppe Conte ha ricevuto questa sera l'incarico a formare il Governo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte ha accettato l'incarico e ha presentato al capo...

Nuovo incarico a Conte. Giurerà domani. Ecco la lista dei ministri : Gli aggiornamenti ora per ora 21.40 Nuovo incarico a Conte, giurerà domani alle 16 Sergio Mattarella ha conferito nuovamente a Giuseppe Conte l'incarico di formare il governo. Conte ha accettato e presentato la lista dei ministri. Giurerà domani alle 16 21.30 Salvini: "Abbiamo lavorato tanto. Speriamo non ci siano sorprese" "Ci abbiamo lavorato tanto. Speriamo non ci siano sorprese". Così il ...

