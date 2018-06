Conte al lavoro sul programma del governo del cambiamento

Conte al lavoro sul 'programma del cambiamento' Domani fiducia al Senato - mercoledì alla Camera : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario Domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...

Conte al lavoro sul 'programma del cambiamento' : domani il voto di fiducia al Senato : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario domani della fiducia. Alle 12 sono previste le ...

Conte al lavoro sul «programma del cambiamento» : domani il voto di fiducia al Senato : La riunione dei capigruppo al Senato, secondo quanto riferito dal ministro dei Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ha deciso il calendario domani della fiducia. Alle 12 sono previste le...

Governo : Conte al lavoro - domani il voto di fiducia al Senato : Chiuso nel suo ufficio, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è al lavoro con il suo staff per scrivere di suo pugno il discorso che terrà domani , 5 giugno, in Parlamento. Una dichiarazione ...

Governo - Conte e il primo lunedì a Palazzo Chigi : al lavoro per la fiducia e incontro con Moavero per il G7 in Canada : Una prima telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, un incontro con il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, il lavoro in vista del voto di fiducia e del G7 in Canada. E’ il primo lunedì di lavoro a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il capo del Governo, dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica e la domenica di riposo dopo le complicatissime trattative per la formazione del suo ...

Conte : al lavoro dopo parata 2 giugno - colloqui con Macron e Merkel : "Oggi, 2 giugno, è l'anniversario di tutti noi, di tutti i cittadini della Repubblica. dopo la cerimonia di questa mattina e la spettacolare parata sono tornato in ufficio a lavorare: non possiamo ...

2 giugno - Conte : festa di tutti noi - ora al lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...

2 giugno - Conte : festa di tutti noi - ora al lavoro. Mattarella : libertà e uguaglianza pilastri società : La parata del 2 giugno ai Fori Imperiali rappresenta anche il debutto del nuovo governo gialloverde guidato da Giuseppe Conte, con Salvini nel ruolo di ministro dell'Interno e Di Maio in quello...

2 giugno - Conte : 'È la festa di tutti noi - ora al lavoro'. Mattarella : 'Libertà e uguaglianza pilastri società' : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a piedi gran parte ...

2 giugno - Conte : «È la festa di tutti noi - ora al lavoro». Mattarella : «Libertà e uguaglianza pilastri società» : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a...

2 giugno - Conte : 'È la festa di tutti noi - ora al lavoro'. Mattarella : 'Libertà e uguaglianza pilastri società' : La preziosa opera che svolgono al fianco dei cittadini in Patria, e in tante travagliate regioni del mondo a sostegno della stabilità e per l'assistenza alle popolazioni gravate dai conflitti, è la ...

2 giugno - Conte : «È la festa di tutti noi - ora al lavoro». Mattarella : «Libertà e uguaglianza pilastri società» : Nuovo e più lungo bagno di folla per il neopremier Giuseppe Conte, che dopo un caffè in Piazza dell'Ara Coeli con il presidente della Camera, Roberto Fico, ha attraversato con lui a...

Migranti - lavoro - pensioni : ecco le prime mosse del governo Conte : Nel primo pacchetto di misure urgenti anche riforma dei centri per l'impiego e semplificazioni. Al voto delle Camere nei prossimi giorni la definizione del quadro programmatico del Def su cui costruire la legge di bilancio autunnale in linea con il “contratto” gialloverde e con le indicazioni che arriverranno dalle risoluzioni parlamentari sul Documento “tendenziale”. Il dossier Ilva e, nei prossimi mesi, quello su Alitalia...

Il premier Conte : 'Ora al lavoro per il Paese' : 3 La crisi Politica più preoccupante degli ultimi anni è andata in archivio. L'Italia ha un Governo [VIDEO]. Ci sono voluti tre mesi circa per uscire da una situazione complessa. E ieri il passaggio di consegne tra Gentiloni e Conte, a Palazzo Chigi, con la tradizionale cerimonia della campanella. La stessa con cui il premier avvia e chiude i lavori del Consiglio dei ministri. Non solo. Ieri si è tenuto il primo Cdm. Non è durato ...