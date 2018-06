Come la cannabis light ha conquistato l' Italia

Rimini - cannabis in ufficio Come anti stress per i dipendenti : Rimini, cannabis in ufficio come anti stress per i dipendentiUn'azienda mette a disposizione dei suoi lavoratori tisane, biscotti alla marijuana e profumi per l'ambiente al cannabidiolo, una sostanza legalePassare troppe ore davanti al computer comporta stress e stanchezza, sintomi che se sottovalutati possono addirittura portare alla depressione. Un’azienda di Rimini ha deciso allora di aiutare i dipendenti a combattere ...

Legalizzazione - la proposta di Civati : “Facciamo una fiera della cannabis Come il Vinitaly” : Pippo Civati di Possibile lancia una proposta: una fiera della cannabis, depenalizzata e legalizzata, come avviene per il vino, per poter sfruttare un evento di richiamo internazionale come vetrina per i territori: "Succede negli Usa, e succede in Europa, tra Olanda e Portogallo. Ma l'argomento è completamente sparito dal dibattito pubblico italiano".Continua a leggere