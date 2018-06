Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn | Takeda evidenzia il favorevole profilo di sicurezza

meteoweb.eu

(Di lunedì 4 giugno 2018)Pharmaceutical Company Limited ha annunciato il 3 giugno una nuova analisi di dati real world che confrontano i dati didi Entyvio® (vedolizumab), farmaco biologico selettivo a livello intestinale, con la terapia con antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF). I risultati hanno mostrato tassi numerici più bassi d’infezioni serie (SIs) 6.9% vs 10.1%; odds ratio (OR) 0.67, 95% intervallo di confidenza (CI) 0.41-1.07 e tassi significativamente più bassi di eventi avversi seri (SAEs) 7.1% vs 13.1%; OR 0.51, 95% CI 0.32-0.81 in pazienti trattati con Entyvio (n=436) rispetto a pazienti trattati con terapia con anti-TNF (n=436) 1. I pazienti che hanno ricevuto vedolizumab sono stati abbinati 1:1 con pazienti trattati con terapia con antagonista TNF alfa utilizzando il “propensity score” per il controllo delle differenze al baseline tra i due gruppi. Questa analisi ...